На Международном форуме "Эко Алтай" обсудили экологический суверенитет
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Центральным мероприятием Международного форума "Эко Алтай" стало пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету", посвященное вопросам выработки экологической политики с учетом национальных интересов, сообщает фонд Росконгресс.
Открывая пленарную сессию глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал об основных мероприятиях, которые реализуются в регионе в рамках экологической повестки и выразил уверенность в том, что санкции и другие ограничения лишь усилили потребности в поиске новых возможностей "зеленого" развития российской экономики, защите и продвижении экологического суверенитета, в том числе в рамках таких многосторонних форматов, как БРИКС+.
"Экология и экологическое развитие неразрывно связаны с будущим, с возможностью и правом будущих поколений на жизнь", – приводятся в сообщении слова Хорохордина.
В свою очередь, председатель правления Сбербанка Германа Грефа отметил, что человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой. "Природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий", - цитирует пресс-служба Грефа.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию. "Они должны учитываться всеми – и регуляторами, и общественными организациями, и бизнесом", - подчеркнула Радионова, ее слова приводятся в сообщении.
По информации пресс-службы, советник президента РФ, глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал предложить мировому сообществу новую стратегию экологической безопасности. "Вы спросите, а почему мы? Ответ очень простой: больше некому. В этом отношении именно Россия обязана, если хотите, стать лидером. Это наша с вами задача", - сказал Фадеев.
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин констатировал, что формируется новая философия жизни, которая предполагает смену технологического уклада к экосоциальному. "На смену модели потребления приходит модель сбережения. Это касается всего – населения, экологии, благополучия территории и, конечно, ее будущего", - процитировали в пресс-службе Кобылкина.
Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" открылся 29 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта "Манжерок" при организационной поддержке правительства Республики Алтай, Фонда Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай".
В этом году, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, форум официально стал международным. В его работе принимают участие 11 стран, в том числе присутствуют делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии, Киргизии. В формате конференцсвязи присоединились представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР, говорится в сообщении.