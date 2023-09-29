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На Международном форуме "Эко Алтай" обсудили экологический суверенитет - РИА Новости, 29.09.2023
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17:22 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/forum-1899511059.html
На Международном форуме "Эко Алтай" обсудили экологический суверенитет
На Международном форуме "Эко Алтай" обсудили экологический суверенитет - РИА Новости, 29.09.2023
На Международном форуме "Эко Алтай" обсудили экологический суверенитет
Центральным мероприятием Международного форума "Эко Алтай" стало пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету", посвященное вопросам... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:22
2023-09-29T17:22
республика алтай
герман греф
светлана радионова
брикс
сбербанк россии
фонд "росконгресс"
олег хорохордин
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Центральным мероприятием Международного форума "Эко Алтай" стало пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету", посвященное вопросам выработки экологической политики с учетом национальных интересов, сообщает фонд Росконгресс. Открывая пленарную сессию глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал об основных мероприятиях, которые реализуются в регионе в рамках экологической повестки и выразил уверенность в том, что санкции и другие ограничения лишь усилили потребности в поиске новых возможностей "зеленого" развития российской экономики, защите и продвижении экологического суверенитета, в том числе в рамках таких многосторонних форматов, как БРИКС+. "Экология и экологическое развитие неразрывно связаны с будущим, с возможностью и правом будущих поколений на жизнь", – приводятся в сообщении слова Хорохордина. В свою очередь, председатель правления Сбербанка Германа Грефа отметил, что человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой. "Природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий", - цитирует пресс-служба Грефа. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию. "Они должны учитываться всеми – и регуляторами, и общественными организациями, и бизнесом", - подчеркнула Радионова, ее слова приводятся в сообщении. По информации пресс-службы, советник президента РФ, глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал предложить мировому сообществу новую стратегию экологической безопасности. "Вы спросите, а почему мы? Ответ очень простой: больше некому. В этом отношении именно Россия обязана, если хотите, стать лидером. Это наша с вами задача", - сказал Фадеев. Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин констатировал, что формируется новая философия жизни, которая предполагает смену технологического уклада к экосоциальному. "На смену модели потребления приходит модель сбережения. Это касается всего – населения, экологии, благополучия территории и, конечно, ее будущего", - процитировали в пресс-службе Кобылкина. Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" открылся 29 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта "Манжерок" при организационной поддержке правительства Республики Алтай, Фонда Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай". В этом году, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, форум официально стал международным. В его работе принимают участие 11 стран, в том числе присутствуют делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии, Киргизии. В формате конференцсвязи присоединились представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230728/ekosofiya-1886953049.html
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республика алтай, герман греф, светлана радионова, брикс, сбербанк россии, фонд "росконгресс", олег хорохордин, "фонд "росконгресс"
Республика Алтай, Герман Греф, Светлана Радионова, БРИКС, Сбербанк России, Фонд "Росконгресс", Олег Хорохордин, "Фонд "Росконгресс"

На Международном форуме "Эко Алтай" обсудили экологический суверенитет

© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"
Международный форум Эко Алтай. Нить природы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Центральным мероприятием Международного форума "Эко Алтай" стало пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету", посвященное вопросам выработки экологической политики с учетом национальных интересов, сообщает фонд Росконгресс.
Открывая пленарную сессию глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал об основных мероприятиях, которые реализуются в регионе в рамках экологической повестки и выразил уверенность в том, что санкции и другие ограничения лишь усилили потребности в поиске новых возможностей "зеленого" развития российской экономики, защите и продвижении экологического суверенитета, в том числе в рамках таких многосторонних форматов, как БРИКС+.
"Экология и экологическое развитие неразрывно связаны с будущим, с возможностью и правом будущих поколений на жизнь", – приводятся в сообщении слова Хорохордина.
В свою очередь, председатель правления Сбербанка Германа Грефа отметил, что человечество осознало истоки происхождения экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой. "Природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий", - цитирует пресс-служба Грефа.
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию. "Они должны учитываться всеми – и регуляторами, и общественными организациями, и бизнесом", - подчеркнула Радионова, ее слова приводятся в сообщении.
По информации пресс-службы, советник президента РФ, глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал предложить мировому сообществу новую стратегию экологической безопасности. "Вы спросите, а почему мы? Ответ очень простой: больше некому. В этом отношении именно Россия обязана, если хотите, стать лидером. Это наша с вами задача", - сказал Фадеев.
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин констатировал, что формируется новая философия жизни, которая предполагает смену технологического уклада к экосоциальному. "На смену модели потребления приходит модель сбережения. Это касается всего – населения, экологии, благополучия территории и, конечно, ее будущего", - процитировали в пресс-службе Кобылкина.
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Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" открылся 29 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта "Манжерок" при организационной поддержке правительства Республики Алтай, Фонда Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай".
В этом году, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, форум официально стал международным. В его работе принимают участие 11 стран, в том числе присутствуют делегации Индии, Республики Беларусь, Монголии, Киргизии. В формате конференцсвязи присоединились представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР, говорится в сообщении.
 
Республика АлтайГерман ГрефСветлана РадионоваБРИКССбербанк РоссииФонд "Росконгресс"Олег Хорохордин"Фонд "Росконгресс"
 
 
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