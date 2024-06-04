https://ria.ru/20240604/turchak-1950386660.html

Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай

Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай - РИА Новости, 04.06.2024

Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай

Андрей Турчак поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить Республику Алтай и пообещал сделать все, чтобы не подвести главу... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:38

2024-06-04T13:38

2024-06-04T14:13

политика

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БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Андрей Турчак поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить Республику Алтай и пообещал сделать все, чтобы не подвести главу государства."Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю всё для того, чтобы вас не подвести. Республика Алтай - действительно это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю всё, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", - отметил Турчак во время видеовстречи с президентом."Для меня это честь и вызов – личный и профессиональный. Горный Алтай – уникальный регион, с удивительно красивой природой, огромными возможностями развития, талантливыми и трудолюбивыми людьми с широкой душой и сибирским характером. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики. Потенциал Алтая – в людях и для людей", - написал Турчак в своём Telegram-канале."Хотел бы попросить вас – после того как я разберусь в ситуации в республике, погружусь во всю проблематику, определю приоритеты, о личной встрече, чтобы сделать вам подробный, содержательный доклад по ситуации", - отметил Турчак во время видеовстречи с президентом.Президент отметил, что такая встреча обязательно состоится.Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин покинул свой пост в связи с переходом на другую должность.

https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html

https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html

республика алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Турчак поблагодарил Путина за доверие Турчак на встрече с Путиным поблагодарил за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай. 2024-06-04T13:38 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика алтай, высший арбитражный суд рф, андрей турчак, владимир путин, олег хорохордин, россия