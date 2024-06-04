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Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
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13:38 04.06.2024 (обновлено: 14:13 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/turchak-1950386660.html
Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай
Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай
Андрей Турчак поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить Республику Алтай и пообещал сделать все, чтобы не подвести главу... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:38
2024-06-04T14:13
политика
республика алтай
высший арбитражный суд рф
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БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Андрей Турчак поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить Республику Алтай и пообещал сделать все, чтобы не подвести главу государства."Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю всё для того, чтобы вас не подвести. Республика Алтай - действительно это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю всё, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", - отметил Турчак во время видеовстречи с президентом."Для меня это честь и вызов – личный и профессиональный. Горный Алтай – уникальный регион, с удивительно красивой природой, огромными возможностями развития, талантливыми и трудолюбивыми людьми с широкой душой и сибирским характером. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики. Потенциал Алтая – в людях и для людей", - написал Турчак в своём Telegram-канале."Хотел бы попросить вас – после того как я разберусь в ситуации в республике, погружусь во всю проблематику, определю приоритеты, о личной встрече, чтобы сделать вам подробный, содержательный доклад по ситуации", - отметил Турчак во время видеовстречи с президентом.Президент отметил, что такая встреча обязательно состоится.Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин покинул свой пост в связи с переходом на другую должность.
https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html
https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html
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Турчак поблагодарил Путина за доверие
Турчак на встрече с Путиным поблагодарил за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай.
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политика, республика алтай, высший арбитражный суд рф, андрей турчак, владимир путин, олег хорохордин, россия
Политика, Республика Алтай, Высший арбитражный суд РФ, Андрей Турчак, Владимир Путин, Олег Хорохордин, Россия
Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить Алтай

Турчак поблагодарил Путина за предложение возглавить республику Алтай

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БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Андрей Турчак поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить Республику Алтай и пообещал сделать все, чтобы не подвести главу государства.
"Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю всё для того, чтобы вас не подвести. Республика Алтай - действительно это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю всё, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", - отметил Турчак во время видеовстречи с президентом.
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом
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"Для меня это честь и вызов – личный и профессиональный. Горный Алтай – уникальный регион, с удивительно красивой природой, огромными возможностями развития, талантливыми и трудолюбивыми людьми с широкой душой и сибирским характером. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики. Потенциал Алтая – в людях и для людей", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
"Хотел бы попросить вас – после того как я разберусь в ситуации в республике, погружусь во всю проблематику, определю приоритеты, о личной встрече, чтобы сделать вам подробный, содержательный доклад по ситуации", - отметил Турчак во время видеовстречи с президентом.
Президент отметил, что такая встреча обязательно состоится.
Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин покинул свой пост в связи с переходом на другую должность.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Биография Андрея Турчака
13:46
 
ПолитикаРеспублика АлтайВысший арбитражный суд РФАндрей ТурчакВладимир ПутинОлег ХорохординРоссия
 
 
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