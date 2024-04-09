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Глав всех районов Алтая призвали не уходить в отпуск во время паводка - РИА Новости, 09.04.2024
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20:07 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938940243.html
Глав всех районов Алтая призвали не уходить в отпуск во время паводка
Глав всех районов Алтая призвали не уходить в отпуск во время паводка - РИА Новости, 09.04.2024
Глав всех районов Алтая призвали не уходить в отпуск во время паводка
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал глав всех районов региона не уходить в отпуск во время паводка, который "на подходе". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:07
2024-04-09T20:07
республика алтай
олег хорохордин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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БАРНАУЛ, 9 апр - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал глав всех районов региона не уходить в отпуск во время паводка, который "на подходе". "На этой неделе в Республике Алтай прогнозируются дожди с дальнейшим активным снеготаянием. Главное управление МЧС по региону уже предупредило о возможном подтоплении участков и подъеме уровня воды на малых реках Республики Алтай. В связи с этим поручаю профильным органам власти, руководителям всех уровней уделить особое внимание вопросам безаварийного прохождения паводка, информировать людей о гидрологической обстановке, а также максимально оперативно реагировать на обращения жителей в случае возможных подтоплений, своевременно оказывать адресную помощь", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что сейчас талыми водами подтоплено несколько участков в селе Турочак. Угрозы подтопления жилых домов, по информации МЧС, сейчас нет. "На прошедших ранее заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли все меры для безаварийного прохождения половодья. Вместе с тем считаю, что в этот период главам города и всех без исключения районов нужно воздержаться от отпусков и выездов за пределы региона без необходимости. Важно оставаться на рабочих местах и обеспечить готовность всех сил и средств. Паводковая ситуация находится на контроле правительства Республики Алтай и регионального управления МЧС", - подчеркнул Хорохордин.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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республика алтай, олег хорохордин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Республика Алтай, Олег Хорохордин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Глав всех районов Алтая призвали не уходить в отпуск во время паводка

Губернатор призвал глав всех районов Алтая не уходить в отпуск во время паводка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпасатели во время учений по ликвидации последствий весеннего половодья
Спасатели во время учений по ликвидации последствий весеннего половодья - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спасатели во время учений по ликвидации последствий весеннего половодья . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 апр - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал глав всех районов региона не уходить в отпуск во время паводка, который "на подходе".
«
"На этой неделе в Республике Алтай прогнозируются дожди с дальнейшим активным снеготаянием. Главное управление МЧС по региону уже предупредило о возможном подтоплении участков и подъеме уровня воды на малых реках Республики Алтай. В связи с этим поручаю профильным органам власти, руководителям всех уровней уделить особое внимание вопросам безаварийного прохождения паводка, информировать людей о гидрологической обстановке, а также максимально оперативно реагировать на обращения жителей в случае возможных подтоплений, своевременно оказывать адресную помощь", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что сейчас талыми водами подтоплено несколько участков в селе Турочак. Угрозы подтопления жилых домов, по информации МЧС, сейчас нет.
«
"На прошедших ранее заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли все меры для безаварийного прохождения половодья. Вместе с тем считаю, что в этот период главам города и всех без исключения районов нужно воздержаться от отпусков и выездов за пределы региона без необходимости. Важно оставаться на рабочих местах и обеспечить готовность всех сил и средств. Паводковая ситуация находится на контроле правительства Республики Алтай и регионального управления МЧС", - подчеркнул Хорохордин.
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