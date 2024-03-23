Сибирские губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и сибирские губернаторы выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного преступления. Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего, жители Сибири скорбят вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что организаторы и исполнители этого жестокого преступления понесут заслуженное наказание", - сказал полпред, его слова приводят в пресс-службе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования от лица всего региона. Он сообщил, что в ближайшие выходные дни в области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами", - написал Травников в своём Telegram-канале. Глава Кузбасса Сергей Цивилев выразил глубокие соболезнования семьям погибших в торговом центре "Крокус сити холл". "Чудовищный теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". Совершено страшное преступление по отношению к мирным гражданам. Стойкости и крепости духа всем нам в это тяжелое время. Глубокие соболезнования семьям погибших. Кузбасс с вами!", – отметил Цивилев в своем канале. Глава Красноярского края Михаил Котюков также выразил свои соболезнования, родным и близким погибших. "Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим", - написал Котюков. Глава Томской области Владимир Мазур, выразив соболезнования, сообщил, что регион готов оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал во время случившегося. "В Томской области будут приняты повышенные меры безопасности, уже дал соответствующие поручения. Также будут отменены все увеселительные и массовые мероприятия в эти выходные. Прошу с пониманием отнестись к этим мерам. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а семьям погибших - сил пережить горе", - подчеркнул Мазур. "Искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Иркутская область с вами!", - написал в своем канале глава региона Игорь Кобзев. Он сообщил, что принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на территории Иркутской области в эти выходные и попросил правильно отнестись к этому решению. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь", - написал глава Омской области Виталий Хоценко. Соболезнования и слова поддержки выразил также глава Тувы Владислав Ховалыг. "От себя лично и от имени многонациональной Тувы выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Стойкости и крепости духа в это тяжелое время. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявил он. Ховалыг также принял решение отменить все массовые и развлекательные мероприятия в Туве в эти выходные. Глава Хакасии Валентин Коновалов от имени всех жителей республики и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших. "Скорбим вместе с вами и готовы оказать всю необходимую помощь. Все причастные к этому чудовищному преступлению должны понести неотвратимое наказание", - написал он. Из-за трагедии в республике отменяются все массовые и праздничные мероприятия, добавил он. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул он. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил и выздоровления всем раненым и пострадавшим. Он также принял решение об отмене в Республике Алтай всех культурно-массовых мероприятий и поручил руководителям правоохранительных структур региона ввести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Машины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и сибирские губернаторы выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле".
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного преступления. Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего, жители Сибири скорбят вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что организаторы и исполнители этого жестокого преступления понесут заслуженное наказание", - сказал полпред, его слова приводят в пресс-службе.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования от лица всего региона. Он сообщил, что в ближайшие выходные дни в области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.
"Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами", - написал Травников в своём Telegram-канале.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев выразил глубокие соболезнования семьям погибших в торговом центре "Крокус сити холл".
"Чудовищный теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". Совершено страшное преступление по отношению к мирным гражданам. Стойкости и крепости духа всем нам в это тяжелое время. Глубокие соболезнования семьям погибших. Кузбасс с вами!", – отметил Цивилев в своем канале.
Глава Красноярского края Михаил Котюков также выразил свои соболезнования, родным и близким погибших.
"Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим", - написал Котюков.
Показали кадры с обвалившимися конструкциями "Крокуса"
05:27
Глава Томской области Владимир Мазур, выразив соболезнования, сообщил, что регион готов оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал во время случившегося.
"В Томской области будут приняты повышенные меры безопасности, уже дал соответствующие поручения. Также будут отменены все увеселительные и массовые мероприятия в эти выходные. Прошу с пониманием отнестись к этим мерам. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а семьям погибших - сил пережить горе", - подчеркнул Мазур.
"Искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Иркутская область с вами!", - написал в своем канале глава региона Игорь Кобзев.
Он сообщил, что принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на территории Иркутской области в эти выходные и попросил правильно отнестись к этому решению.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь", - написал глава Омской области Виталий Хоценко.
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
"От себя лично и от имени многонациональной Тувы выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Стойкости и крепости духа в это тяжелое время. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявил он.
Ховалыг также принял решение отменить все массовые и развлекательные мероприятия в Туве в эти выходные.
Глава Хакасии Валентин Коновалов от имени всех жителей республики и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших. "Скорбим вместе с вами и готовы оказать всю необходимую помощь. Все причастные к этому чудовищному преступлению должны понести неотвратимое наказание", - написал он.
Из-за трагедии в республике отменяются все массовые и праздничные мероприятия, добавил он.
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
04:12
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул он.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил и выздоровления всем раненым и пострадавшим.
Он также принял решение об отмене в Республике Алтай всех культурно-массовых мероприятий и поручил руководителям правоохранительных структур региона ввести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах.
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
04:10
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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