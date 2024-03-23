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Сибирские губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:33 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935171618.html
Сибирские губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"
Сибирские губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Сибирские губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и сибирские губернаторы выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:33
2024-03-23T05:33
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
андрей травников
сергей цивилев
михаил котюков
крокус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935111820_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_d9447ba415a0c2008c8d9d24a3155a76.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и сибирские губернаторы выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного преступления. Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего, жители Сибири скорбят вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что организаторы и исполнители этого жестокого преступления понесут заслуженное наказание", - сказал полпред, его слова приводят в пресс-службе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования от лица всего региона. Он сообщил, что в ближайшие выходные дни в области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами", - написал Травников в своём Telegram-канале. Глава Кузбасса Сергей Цивилев выразил глубокие соболезнования семьям погибших в торговом центре "Крокус сити холл". "Чудовищный теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". Совершено страшное преступление по отношению к мирным гражданам. Стойкости и крепости духа всем нам в это тяжелое время. Глубокие соболезнования семьям погибших. Кузбасс с вами!", – отметил Цивилев в своем канале. Глава Красноярского края Михаил Котюков также выразил свои соболезнования, родным и близким погибших. "Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим", - написал Котюков. Глава Томской области Владимир Мазур, выразив соболезнования, сообщил, что регион готов оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал во время случившегося. "В Томской области будут приняты повышенные меры безопасности, уже дал соответствующие поручения. Также будут отменены все увеселительные и массовые мероприятия в эти выходные. Прошу с пониманием отнестись к этим мерам. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а семьям погибших - сил пережить горе", - подчеркнул Мазур. "Искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Иркутская область с вами!", - написал в своем канале глава региона Игорь Кобзев. Он сообщил, что принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на территории Иркутской области в эти выходные и попросил правильно отнестись к этому решению. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь", - написал глава Омской области Виталий Хоценко. Соболезнования и слова поддержки выразил также глава Тувы Владислав Ховалыг. "От себя лично и от имени многонациональной Тувы выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Стойкости и крепости духа в это тяжелое время. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявил он. Ховалыг также принял решение отменить все массовые и развлекательные мероприятия в Туве в эти выходные. Глава Хакасии Валентин Коновалов от имени всех жителей республики и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших. "Скорбим вместе с вами и готовы оказать всю необходимую помощь. Все причастные к этому чудовищному преступлению должны понести неотвратимое наказание", - написал он. Из-за трагедии в республике отменяются все массовые и праздничные мероприятия, добавил он. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул он. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил и выздоровления всем раненым и пострадавшим. Он также принял решение об отмене в Республике Алтай всех культурно-массовых мероприятий и поручил руководителям правоохранительных структур региона ввести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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https://ria.ru/20240323/terakt-1935171113.html
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россия, московская область (подмосковье), андрей травников, сергей цивилев, михаил котюков, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Травников, Сергей Цивилев, Михаил Котюков, Крокус, Происшествия
Сибирские губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

Полпред СФО и губернаторы выразили соболезнования после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины скорой помощи и полиции у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Машины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и сибирские губернаторы выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле".
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного преступления. Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего, жители Сибири скорбят вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что организаторы и исполнители этого жестокого преступления понесут заслуженное наказание", - сказал полпред, его слова приводят в пресс-службе.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования от лица всего региона. Он сообщил, что в ближайшие выходные дни в области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.
"Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами", - написал Травников в своём Telegram-канале.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев выразил глубокие соболезнования семьям погибших в торговом центре "Крокус сити холл".
"Чудовищный теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". Совершено страшное преступление по отношению к мирным гражданам. Стойкости и крепости духа всем нам в это тяжелое время. Глубокие соболезнования семьям погибших. Кузбасс с вами!", – отметил Цивилев в своем канале.
Глава Красноярского края Михаил Котюков также выразил свои соболезнования, родным и близким погибших.
"Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим", - написал Котюков.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Показали кадры с обвалившимися конструкциями "Крокуса"
05:27
Глава Томской области Владимир Мазур, выразив соболезнования, сообщил, что регион готов оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал во время случившегося.
"В Томской области будут приняты повышенные меры безопасности, уже дал соответствующие поручения. Также будут отменены все увеселительные и массовые мероприятия в эти выходные. Прошу с пониманием отнестись к этим мерам. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а семьям погибших - сил пережить горе", - подчеркнул Мазур.
"Искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Иркутская область с вами!", - написал в своем канале глава региона Игорь Кобзев.
Он сообщил, что принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на территории Иркутской области в эти выходные и попросил правильно отнестись к этому решению.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь", - написал глава Омской области Виталий Хоценко.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
04:37
Соболезнования и слова поддержки выразил также глава Тувы Владислав Ховалыг.
"От себя лично и от имени многонациональной Тувы выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Стойкости и крепости духа в это тяжелое время. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - заявил он.
Ховалыг также принял решение отменить все массовые и развлекательные мероприятия в Туве в эти выходные.
Глава Хакасии Валентин Коновалов от имени всех жителей республики и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших. "Скорбим вместе с вами и готовы оказать всю необходимую помощь. Все причастные к этому чудовищному преступлению должны понести неотвратимое наказание", - написал он.
Из-за трагедии в республике отменяются все массовые и праздничные мероприятия, добавил он.
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В СК рассказали об оружии неизвестных, устроивших теракт в "Крокусе"
04:12
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул он.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил и выздоровления всем раненым и пострадавшим.
Он также принял решение об отмене в Республике Алтай всех культурно-массовых мероприятий и поручил руководителям правоохранительных структур региона ввести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
04:10
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей ТравниковСергей ЦивилевМихаил КотюковКрокусПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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