https://ria.ru/20230925/forum-1898447127.html

Более 15 сессий пройдет в рамках форума "Эко Алтай. Нить природы"

Более 15 сессий пройдет в рамках форума "Эко Алтай. Нить природы" - РИА Новости, 25.09.2023

Более 15 сессий пройдет в рамках форума "Эко Алтай. Нить природы"

Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" состоится 29–30 сентября в Горно-Алтайске, в рамках которого предусмотрены 16 тематических сессий, содержащих... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:18

2023-09-25T11:18

2023-09-25T11:18

республика алтай

горно-алтайск

александр стуглев

олег хорохордин

виктория абрамченко

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" состоится 29–30 сентября в Горно-Алтайске, в рамках которого предусмотрены 16 тематических сессий, содержащих ключевые треки российской и международной экологической проблематики, сообщает фонд "Росконгресс". На форуме будут представлены инновационные проекты и передовые практики развития территорий, модели ноосферного развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, пройдут экспертные дискуссии, посвященные новым возможностям для устойчивого развития территорий и глобальному устойчивому развитию страны. Кроме того, дискуссии будут посвящены роли традиционной и комплементарной медицины в развитии новых точек роста, развитию экотуризма и туристической инфраструктуры, механизмам и практикам вовлечения молодежи в экологическую повестку через экопредпринимательство, формированию экологического мышления и экологической культуры. Отдельная сессия форума "Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития" будет посвящена евразийским практикам, в рамках которой будут представлены проекты Индии и России. Республика Алтай занимает первое место среди субъектов РФ по значению эколого-экономического индекса и в своем развитии опирается на принцип сбалансированного развития биосферы и техносферы. "Мы определили, что экономический рост региона будет способствовать сохранению уникальной природы и традиционной культуры. Этот принцип и стал одной из составляющих концепта экологического суверенитета – основной парадигмы развития для республики на данный момент", – цитирует пресс-служба фонда главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". Экологический суверенитет – это выработка и продвижение собственной экологической политики, опирающейся на национальные интересы и особенности территориального развития страны и ее регионов. В пленарном заседании примут участие: заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко; полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев; советник президента РФ, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев; глава Республики Алтай Олег Хорохордин; посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин; первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов; председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова; председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф и другие. Как сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, тема экологии красной нитью проходит через многие мероприятия организации. "Форум "Эко Алтай. Нить природы" динамично стартовал в 2022 году и сегодня, на второй год своей работы, стал уже международным. Емкая программа, выбор особенно значимых направлений дискуссий, представление успешных евразийских практик в области экологии обуславливают повышенный интерес к этому мероприятию", – сказал Стуглев.

https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html

https://ria.ru/20230825/probeg-1892263080.html

республика алтай

горно-алтайск

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Артем Смирнов

республика алтай, горно-алтайск, александр стуглев, олег хорохордин, виктория абрамченко