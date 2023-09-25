https://ria.ru/20230925/forum-1898447127.html
Более 15 сессий пройдет в рамках форума "Эко Алтай. Нить природы"
Более 15 сессий пройдет в рамках форума "Эко Алтай. Нить природы" - РИА Новости, 25.09.2023
Более 15 сессий пройдет в рамках форума "Эко Алтай. Нить природы"
Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" состоится 29–30 сентября в Горно-Алтайске, в рамках которого предусмотрены 16 тематических сессий, содержащих... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:18
2023-09-25T11:18
2023-09-25T11:18
республика алтай
горно-алтайск
александр стуглев
олег хорохордин
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898444888_0:73:1440:883_1920x0_80_0_0_08f8857816f9c4fb6f68a104829b2866.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" состоится 29–30 сентября в Горно-Алтайске, в рамках которого предусмотрены 16 тематических сессий, содержащих ключевые треки российской и международной экологической проблематики, сообщает фонд "Росконгресс". На форуме будут представлены инновационные проекты и передовые практики развития территорий, модели ноосферного развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, пройдут экспертные дискуссии, посвященные новым возможностям для устойчивого развития территорий и глобальному устойчивому развитию страны. Кроме того, дискуссии будут посвящены роли традиционной и комплементарной медицины в развитии новых точек роста, развитию экотуризма и туристической инфраструктуры, механизмам и практикам вовлечения молодежи в экологическую повестку через экопредпринимательство, формированию экологического мышления и экологической культуры. Отдельная сессия форума "Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития" будет посвящена евразийским практикам, в рамках которой будут представлены проекты Индии и России. Республика Алтай занимает первое место среди субъектов РФ по значению эколого-экономического индекса и в своем развитии опирается на принцип сбалансированного развития биосферы и техносферы. "Мы определили, что экономический рост региона будет способствовать сохранению уникальной природы и традиционной культуры. Этот принцип и стал одной из составляющих концепта экологического суверенитета – основной парадигмы развития для республики на данный момент", – цитирует пресс-служба фонда главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". Экологический суверенитет – это выработка и продвижение собственной экологической политики, опирающейся на национальные интересы и особенности территориального развития страны и ее регионов. В пленарном заседании примут участие: заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко; полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев; советник президента РФ, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев; глава Республики Алтай Олег Хорохордин; посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин; первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов; председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова; председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф и другие. Как сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, тема экологии красной нитью проходит через многие мероприятия организации. "Форум "Эко Алтай. Нить природы" динамично стартовал в 2022 году и сегодня, на второй год своей работы, стал уже международным. Емкая программа, выбор особенно значимых направлений дискуссий, представление успешных евразийских практик в области экологии обуславливают повышенный интерес к этому мероприятию", – сказал Стуглев.
https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html
https://ria.ru/20230825/probeg-1892263080.html
республика алтай
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898444888_47:0:1322:956_1920x0_80_0_0_656e7d13982743dab6d2f41fa989cf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, горно-алтайск, александр стуглев, олег хорохордин, виктория абрамченко
Республика Алтай, Горно-Алтайск, Александр Стуглев, Олег Хорохордин, Виктория Абрамченко
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" состоится 29–30 сентября в Горно-Алтайске, в рамках которого предусмотрены 16 тематических сессий, содержащих ключевые треки российской и международной экологической проблематики, сообщает фонд "Росконгресс".
На форуме будут представлены инновационные проекты и передовые практики развития территорий, модели ноосферного развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, пройдут экспертные дискуссии, посвященные новым возможностям для устойчивого развития территорий и глобальному устойчивому развитию страны. Кроме того, дискуссии будут посвящены роли традиционной и комплементарной медицины в развитии новых точек роста, развитию экотуризма и туристической инфраструктуры, механизмам и практикам вовлечения молодежи в экологическую повестку через экопредпринимательство, формированию экологического мышления и экологической культуры.
Экспедиция по изучению снежного барса стартует на Алтае 18 сентября
Отдельная сессия форума "Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития" будет посвящена евразийским практикам, в рамках которой будут представлены проекты Индии
и России
.
Республика Алтай
занимает первое место среди субъектов РФ по значению эколого-экономического индекса и в своем развитии опирается на принцип сбалансированного развития биосферы и техносферы.
"Мы определили, что экономический рост региона будет способствовать сохранению уникальной природы и традиционной культуры. Этот принцип и стал одной из составляющих концепта экологического суверенитета – основной парадигмы развития для республики на данный момент", – цитирует пресс-служба фонда главу Республики Алтай Олега Хорохордина
.
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". Экологический суверенитет – это выработка и продвижение собственной экологической политики, опирающейся на национальные интересы и особенности территориального развития страны и ее регионов.
В пленарном заседании примут участие: заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
; полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев; советник президента РФ, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
; глава Республики Алтай Олег Хорохордин; посол Монголии
в России Улзийсайханы Энхтувшин; первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов; председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин
; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
; председатель правления ПАО "Сбербанк России
" Герман Греф
и другие.
На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы
Как сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев
, тема экологии красной нитью проходит через многие мероприятия организации.
"Форум "Эко Алтай. Нить природы" динамично стартовал в 2022 году и сегодня, на второй год своей работы, стал уже международным. Емкая программа, выбор особенно значимых направлений дискуссий, представление успешных евразийских практик в области экологии обуславливают повышенный интерес к этому мероприятию", – сказал Стуглев.