https://ria.ru/20231219/pomosch-1916626764.html

Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции

Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции - РИА Новости, 19.12.2023

Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции

Включенный в санкционный список ЕС глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что продолжит помогать своим землякам-участникам спецоперации. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:37

2023-12-19T06:37

2023-12-19T06:37

специальная военная операция на украине

республика алтай

олег хорохордин

евросоюз

общество

россия

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БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Включенный в санкционный список ЕС глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что продолжит помогать своим землякам-участникам спецоперации. Евросоюз в понедельник обнародовал очередной санкционный список, состоящий из 147 фигурантов, в него в числе прочих вошел и Хорохордин. "Из СМИ узнал о том, что включен в очередной санкционный список, на этот раз Евросоюза… Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что со странами коллективного Запада его ничего не связывает, ни у него, ни у членов его семьи там нет никаких активов. "Никакие пакеты санкций не сломят единство и дух российского народа, мужество и отвагу наших бойцов! Буду помогать нашим землякам до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции, поставленные Верховным Главнокомандующим и нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Вместе мы обязательно победим!" - отметил Хорохордин.

https://ria.ru/20231218/pomosch-1916451222.html

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республика алтай, олег хорохордин, евросоюз, общество, россия