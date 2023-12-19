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Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916626764.html
Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции
Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции - РИА Новости, 19.12.2023
Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции
Включенный в санкционный список ЕС глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что продолжит помогать своим землякам-участникам спецоперации. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:37
2023-12-19T06:37
специальная военная операция на украине
республика алтай
олег хорохордин
евросоюз
общество
россия
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БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Включенный в санкционный список ЕС глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что продолжит помогать своим землякам-участникам спецоперации. Евросоюз в понедельник обнародовал очередной санкционный список, состоящий из 147 фигурантов, в него в числе прочих вошел и Хорохордин. "Из СМИ узнал о том, что включен в очередной санкционный список, на этот раз Евросоюза… Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что со странами коллективного Запада его ничего не связывает, ни у него, ни у членов его семьи там нет никаких активов. "Никакие пакеты санкций не сломят единство и дух российского народа, мужество и отвагу наших бойцов! Буду помогать нашим землякам до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции, поставленные Верховным Главнокомандующим и нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Вместе мы обязательно победим!" - отметил Хорохордин.
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916451222.html
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республика алтай, олег хорохордин, евросоюз, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Республика Алтай, Олег Хорохордин, Евросоюз, Общество, Россия
Глава Алтая заявил, что будет помогать участникам СВО, несмотря на санкции

Глава Алтая заявил, что продолжит помогать участникам СВО, несмотря на санкции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Республики Алтай Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Включенный в санкционный список ЕС глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что продолжит помогать своим землякам-участникам спецоперации.
Евросоюз в понедельник обнародовал очередной санкционный список, состоящий из 147 фигурантов, в него в числе прочих вошел и Хорохордин.
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"Из СМИ узнал о том, что включен в очередной санкционный список, на этот раз Евросоюза… Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что со странами коллективного Запада его ничего не связывает, ни у него, ни у членов его семьи там нет никаких активов.
"Никакие пакеты санкций не сломят единство и дух российского народа, мужество и отвагу наших бойцов! Буду помогать нашим землякам до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции, поставленные Верховным Главнокомандующим и нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Вместе мы обязательно победим!" - отметил Хорохордин.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика АлтайОлег ХорохординЕвросоюзОбществоРоссия
 
 
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