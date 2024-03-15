https://ria.ru/20240315/vybory-1933094216.html

Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:57

2024-03-15T05:57

2024-03-15T05:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика алтай

горно-алтайск

олег хорохордин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824255264_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0bee7f95c4eab578e1b59b66dc1161f0.jpg

БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов. "Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в выборах президента России и перед началом рабочего дня проголосовал в Горно-Алтайске на избирательном участке в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова. Он назвал выборы главным политическим событием страны и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, проголосовать за будущее России, ее безопасность, развитие и процветание", - отметил Максимов. Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования - 235. Они будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

республика алтай

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, республика алтай, горно-алтайск, олег хорохордин