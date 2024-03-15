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Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
05:57 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933094216.html
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:57
2024-03-15T05:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика алтай
горно-алтайск
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов. "Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в выборах президента России и перед началом рабочего дня проголосовал в Горно-Алтайске на избирательном участке в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова. Он назвал выборы главным политическим событием страны и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, проголосовать за будущее России, ее безопасность, развитие и процветание", - отметил Максимов. Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования - 235. Они будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
республика алтай
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политика, россия, республика алтай, горно-алтайск, олег хорохордин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Глава Республики Алтай Хорохордин проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Республики Алтай Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.
"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в выборах президента России и перед началом рабочего дня проголосовал в Горно-Алтайске на избирательном участке в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова. Он назвал выборы главным политическим событием страны и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, проголосовать за будущее России, ее безопасность, развитие и процветание", - отметил Максимов.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования - 235. Они будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРеспублика АлтайГорно-АлтайскОлег Хорохордин
 
 
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