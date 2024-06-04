Рейтинг@Mail.ru
Турчак возглавил Республику Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 04.06.2024 (обновлено: 14:36 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/turchak-1950384592.html
Турчак возглавил Республику Алтай
Турчак возглавил Республику Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
Турчак возглавил Республику Алтай
Владимир Путин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:32
2024-06-04T14:36
республика алтай
андрей турчак
владимир путин
политика
олег хорохордин
единая россия
совет федерации рф
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950387197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8ece7afeacf851a3d4ed4059640f926.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай."Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", — сказал президент.Турчак принял это предложение, поблагодарил Путина за доверие и пообещал, что не подведет главу государства.&quot;Сделаю все, чтобы заручиться их (жителей региона. — Прим. ред.) поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах, и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона&quot;, — заверил сенатор.Первый вице-спикер Совфеда попросил президента еще об одной встрече, чтобы сделать подробный доклад по ситуации в республике. Путин поддержал его идею и пожелал удачи на новом посту.После встречи российский лидер подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1998-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, в 2014-м — Дипломатическую академию МИД.С 2009-го по 2017-й — губернатор Псковской области, после чего стал сенатором от региона. С 2017 года — секретарь генерального совета "Единой России". Восьмого ноября 2017-го избран вице-спикером Совета Федерации. С 23 сентября 2020-го — первый заместитель председателя верхней палаты парламента.Турчак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденами Почета (2018), Александра Невского (2020), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022).
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html
https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html
республика алтай
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Турчак поблагодарил Путина за доверие
Турчак на встрече с Путиным поблагодарил за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай.
2024-06-04T13:32
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950387197_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42f61133afe873ed25462cc8f12e8b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, андрей турчак, владимир путин, политика, олег хорохордин, единая россия, совет федерации рф, санкт-петербург
Республика Алтай, Андрей Турчак, Владимир Путин, Политика, Олег Хорохордин, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербург
Турчак возглавил Республику Алтай

Первый вице-спикер СФ Турчак возглавил Республику Алтай по предложению Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай.
"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", — сказал президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай
12:20
Турчак принял это предложение, поблагодарил Путина за доверие и пообещал, что не подведет главу государства.
«

"Сделаю все, чтобы заручиться их (жителей региона. — Прим. ред.) поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах, и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", — заверил сенатор.

Первый вице-спикер Совфеда попросил президента еще об одной встрече, чтобы сделать подробный доклад по ситуации в республике. Путин поддержал его идею и пожелал удачи на новом посту.
После встречи российский лидер подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора
31 мая, 14:33
Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1998-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, в 2014-м — Дипломатическую академию МИД.
С 2009-го по 2017-й — губернатор Псковской области, после чего стал сенатором от региона. С 2017 года — секретарь генерального совета "Единой России". Восьмого ноября 2017-го избран вице-спикером Совета Федерации. С 23 сентября 2020-го — первый заместитель председателя верхней палаты парламента.
Турчак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденами Почета (2018), Александра Невского (2020), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022).
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Биография Андрея Турчака
13:46
 
Республика АлтайАндрей ТурчакВладимир ПутинПолитикаОлег ХорохординЕдиная РоссияСовет Федерации РФСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала