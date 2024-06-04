https://ria.ru/20240604/turchak-1950384592.html

Турчак возглавил Республику Алтай

Турчак возглавил Республику Алтай - РИА Новости, 04.06.2024

Турчак возглавил Республику Алтай

Владимир Путин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:32

2024-06-04T13:32

2024-06-04T14:36

республика алтай

андрей турчак

владимир путин

политика

олег хорохордин

единая россия

совет федерации рф

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай."Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай", — сказал президент.Турчак принял это предложение, поблагодарил Путина за доверие и пообещал, что не подведет главу государства."Сделаю все, чтобы заручиться их (жителей региона. — Прим. ред.) поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах, и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона", — заверил сенатор.Первый вице-спикер Совфеда попросил президента еще об одной встрече, чтобы сделать подробный доклад по ситуации в республике. Путин поддержал его идею и пожелал удачи на новом посту.После встречи российский лидер подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1998-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, в 2014-м — Дипломатическую академию МИД.С 2009-го по 2017-й — губернатор Псковской области, после чего стал сенатором от региона. С 2017 года — секретарь генерального совета "Единой России". Восьмого ноября 2017-го избран вице-спикером Совета Федерации. С 23 сентября 2020-го — первый заместитель председателя верхней палаты парламента.Турчак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденами Почета (2018), Александра Невского (2020), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022).

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https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html

https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html

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Турчак поблагодарил Путина за доверие Турчак на встрече с Путиным поблагодарил за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай. 2024-06-04T13:32 true PT1M18S

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республика алтай, андрей турчак, владимир путин, политика, олег хорохордин, единая россия, совет федерации рф, санкт-петербург