https://ria.ru/20240119/altay-1922318422.html

Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили

Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили - РИА Новости, 19.01.2024

Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили

Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:56

2024-01-19T12:56

2024-01-19T12:56

происшествия

горно-алтайск

республика алтай

кош-агачский район

олег хорохордин

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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале. "Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня утром произошел обвал скальных пород, восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб", - написал Хорохордин. Глава региона отметил, что дорожники разобрали часть покрытия, при помощи специализированной техники заполнили образовавшиеся после камнепада пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью. "Таким образом, транспортное сообщение с высокогорными Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай частично восстановлено. Нахожусь на постоянной связи с главами районов и руководством управления автомобильных дорог "Алтай". Необходимые дорожные работы будут продолжены, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта", - подчеркнул Хорохордин. Ранее сообщалось, что в отрезанных районах живет порядка 30 тысяч человек.

горно-алтайск

республика алтай

кош-агачский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горно-алтайск, республика алтай, кош-агачский район, олег хорохордин