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Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили - РИА Новости, 19.01.2024
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:56
2024-01-19T12:56
2024-01-19T12:56
происшествия
горно-алтайск
республика алтай
кош-агачский район
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале. "Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня утром произошел обвал скальных пород, восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб", - написал Хорохордин. Глава региона отметил, что дорожники разобрали часть покрытия, при помощи специализированной техники заполнили образовавшиеся после камнепада пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью. "Таким образом, транспортное сообщение с высокогорными Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай частично восстановлено. Нахожусь на постоянной связи с главами районов и руководством управления автомобильных дорог "Алтай". Необходимые дорожные работы будут продолжены, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта", - подчеркнул Хорохордин. Ранее сообщалось, что в отрезанных районах живет порядка 30 тысяч человек.
горно-алтайск
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горно-алтайск, республика алтай, кош-агачский район, олег хорохордин
Происшествия, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Олег Хорохордин
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами восстановили для легковушек
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости.
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале
.
"Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня утром произошел обвал скальных пород, восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб", - написал Хорохордин.
Глава региона отметил, что дорожники разобрали часть покрытия, при помощи специализированной техники заполнили образовавшиеся после камнепада пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.
«
"Таким образом, транспортное сообщение с высокогорными Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай частично восстановлено.
Нахожусь на постоянной связи с главами районов и руководством управления автомобильных дорог "Алтай". Необходимые дорожные работы будут продолжены, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта", - подчеркнул Хорохордин.
Ранее сообщалось, что в отрезанных районах живет порядка 30 тысяч человек.