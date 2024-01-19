Рейтинг@Mail.ru
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/altay-1922318422.html
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили - РИА Новости, 19.01.2024
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:56
2024-01-19T12:56
происшествия
горно-алтайск
республика алтай
кош-агачский район
олег хорохордин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922315998_0:313:922:832_1920x0_80_0_0_1616d5355088658b8c7bab467ac95545.jpg
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале. "Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня утром произошел обвал скальных пород, восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб", - написал Хорохордин. Глава региона отметил, что дорожники разобрали часть покрытия, при помощи специализированной техники заполнили образовавшиеся после камнепада пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью. "Таким образом, транспортное сообщение с высокогорными Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай частично восстановлено. Нахожусь на постоянной связи с главами районов и руководством управления автомобильных дорог "Алтай". Необходимые дорожные работы будут продолжены, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта", - подчеркнул Хорохордин. Ранее сообщалось, что в отрезанных районах живет порядка 30 тысяч человек.
горно-алтайск
республика алтай
кош-агачский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922315998_0:375:923:1067_1920x0_80_0_0_40396bcc4675a8e857a0d2d62f33b9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горно-алтайск, республика алтай, кош-агачский район, олег хорохордин
Происшествия, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Олег Хорохордин
Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами частично восстановили

Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами восстановили для легковушек

© Кадр видео очевидцаКамнепад повредил участок Чуйского тракта на Алтае
Камнепад повредил участок Чуйского тракта на Алтае
© Кадр видео очевидца
Камнепад повредил участок Чуйского тракта на Алтае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Сообщение с отрезанными от Горно-Алтайска районами Республики Алтай восстановили для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале.
"Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня утром произошел обвал скальных пород, восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб", - написал Хорохордин.
Глава региона отметил, что дорожники разобрали часть покрытия, при помощи специализированной техники заполнили образовавшиеся после камнепада пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.
«
"Таким образом, транспортное сообщение с высокогорными Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай частично восстановлено.
Нахожусь на постоянной связи с главами районов и руководством управления автомобильных дорог "Алтай". Необходимые дорожные работы будут продолжены, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта", - подчеркнул Хорохордин.
Ранее сообщалось, что в отрезанных районах живет порядка 30 тысяч человек.
 
ПроисшествияГорно-АлтайскРеспублика АлтайКош-Агачский районОлег Хорохордин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала