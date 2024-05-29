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Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации - РИА Новости, 29.05.2024
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Надежные люди
 
10:49 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gumpomosch-1949069172.html
Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации
Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации - РИА Новости, 29.05.2024
Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации
Три фуры гуманитарной помощи с оборудованием, строительными материалами и автомобилями отправляет Республика Алтай участникам спецоперации, рассказал глава... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:49
2024-05-29T10:49
надежные люди
республика алтай
олег хорохордин
гуманитарная помощь
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Три фуры гуманитарной помощи с оборудованием, строительными материалами и автомобилями отправляет Республика Алтай участникам спецоперации, рассказал глава региона Олег Хорохордин. "Республика Алтай готовит очередную отправку гуманитарного груза для дооснащения наших бойцов на передовой. В ближайшее время в зону СВО направятся три фуры с необходимым оборудованием, строительными материалами и автомобилями", - отметил глава региона. Хорохордин подчеркнул, что работа по сбору помощи участникам спецоперации не прекращается ни на один день. В ней участвуют жители города и всех без исключения районов Республики Алтай от маленьких деревень до районных центров. "И в этом настоящая сила нашего многонационального народа. Это вызывает гордость и уверенность в нашей общей Победе", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html
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республика алтай, олег хорохордин, гуманитарная помощь
Надежные люди, Республика Алтай, Олег Хорохордин, Гуманитарная помощь

Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации

© Фото : Telegram/Глава Республики Алтай Олег ХорохординТри фуры гуманитарной помощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации
Три фуры гуманитарной помощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Telegram/Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
Три фуры гуманитарной помощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Три фуры гуманитарной помощи с оборудованием, строительными материалами и автомобилями отправляет Республика Алтай участникам спецоперации, рассказал глава региона Олег Хорохордин.
"Республика Алтай готовит очередную отправку гуманитарного груза для дооснащения наших бойцов на передовой. В ближайшее время в зону СВО направятся три фуры с необходимым оборудованием, строительными материалами и автомобилями", - отметил глава региона.
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Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО
Вчера, 16:37
Хорохордин подчеркнул, что работа по сбору помощи участникам спецоперации не прекращается ни на один день. В ней участвуют жители города и всех без исключения районов Республики Алтай от маленьких деревень до районных центров.
"И в этом настоящая сила нашего многонационального народа. Это вызывает гордость и уверенность в нашей общей Победе", - отметил губернатор.
 
Надежные людиРеспублика АлтайОлег ХорохординГуманитарная помощь
 
 
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