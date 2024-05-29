https://ria.ru/20240529/gumpomosch-1949069172.html

Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации

Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации - РИА Новости, 29.05.2024

Три фуры гумпомощи отправляет Республика Алтай участникам спецоперации

Три фуры гуманитарной помощи с оборудованием, строительными материалами и автомобилями отправляет Республика Алтай участникам спецоперации, рассказал глава... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:49

2024-05-29T10:49

2024-05-29T10:49

надежные люди

республика алтай

олег хорохордин

гуманитарная помощь

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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Три фуры гуманитарной помощи с оборудованием, строительными материалами и автомобилями отправляет Республика Алтай участникам спецоперации, рассказал глава региона Олег Хорохордин. "Республика Алтай готовит очередную отправку гуманитарного груза для дооснащения наших бойцов на передовой. В ближайшее время в зону СВО направятся три фуры с необходимым оборудованием, строительными материалами и автомобилями", - отметил глава региона. Хорохордин подчеркнул, что работа по сбору помощи участникам спецоперации не прекращается ни на один день. В ней участвуют жители города и всех без исключения районов Республики Алтай от маленьких деревень до районных центров. "И в этом настоящая сила нашего многонационального народа. Это вызывает гордость и уверенность в нашей общей Победе", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html

республика алтай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика алтай, олег хорохордин, гуманитарная помощь