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В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке - РИА Новости, 31.05.2024
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15:43 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/khorokhordin-1949703332.html
В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке
В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке - РИА Новости, 31.05.2024
В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке
Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила РИА Новости, что не комментирует слухи о его возможной отставке, о которой ранее писали СМИ,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:43
2024-05-31T15:43
политика
республика алтай
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила РИА Новости, что не комментирует слухи о его возможной отставке, о которой ранее писали СМИ, губернатор продолжает работать."Мы не комментируем такие слухи. Глава Республики Алтай продолжает работать. Сегодня у него прошла встреча с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества", где, в частности, были подведены итоги первого года работы фонда", - сказал пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.Как ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника, Хорохордин может лишиться своего поста в ближайшее время.
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политика, республика алтай, олег хорохордин
Политика, Республика Алтай, Олег Хорохордин
В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке

Пресс-служба главы Алтая Хорохордина отказалась комментировать слухи об отставке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Алтай Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила РИА Новости, что не комментирует слухи о его возможной отставке, о которой ранее писали СМИ, губернатор продолжает работать.
«
"Мы не комментируем такие слухи. Глава Республики Алтай продолжает работать. Сегодня у него прошла встреча с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества", где, в частности, были подведены итоги первого года работы фонда", - сказал пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.
Как ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника, Хорохордин может лишиться своего поста в ближайшее время.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Губернатор Самарской области объявил об отставке
11:08
 
ПолитикаРеспублика АлтайОлег Хорохордин
 
 
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