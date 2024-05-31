https://ria.ru/20240531/khorokhordin-1949703332.html

В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке

В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке - РИА Новости, 31.05.2024

В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке

Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила РИА Новости, что не комментирует слухи о его возможной отставке, о которой ранее писали СМИ,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

политика

республика алтай

олег хорохордин

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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила РИА Новости, что не комментирует слухи о его возможной отставке, о которой ранее писали СМИ, губернатор продолжает работать."Мы не комментируем такие слухи. Глава Республики Алтай продолжает работать. Сегодня у него прошла встреча с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества", где, в частности, были подведены итоги первого года работы фонда", - сказал пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.Как ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника, Хорохордин может лишиться своего поста в ближайшее время.

https://ria.ru/20240531/azarov-1949601057.html

республика алтай

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политика, республика алтай, олег хорохордин