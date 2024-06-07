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В России нет неважных регионов, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
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11:47 07.06.2024 (обновлено: 12:04 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/peskov-1951277300.html
В России нет неважных регионов, заявил Песков
В России нет неважных регионов, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
В России нет неважных регионов, заявил Песков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неважных регионов в России нет, возглавлять любой из них - большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:47
2024-06-07T12:04
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неважных регионов в России нет, возглавлять любой из них - большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост врио главы республики Алтай.Прежний глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил ранее, что покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Четвертого июня президент РФ Владимир Путин предложил возглавить многонациональную республику первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку."В нашей стране нет неважных регионов. Каждый регион – это наш регион, и каждый регион – приоритет. И в любом случае возглавлять регион – это и большая ответственность, и большая честь для каждого подобного региона", - сказал Песков журналистам.Кроме того, на просьбу прокомментировать причины такого назначения Песков отказался отвечать."Я не политолог, я не автор Telegram-каналов. Отпускаться в бесконечное рассуждение – это не моя работа. Я не хотел бы этого делать. Я не умею этого делать", - сказал пресс-секретарь.
https://radiosputnik.ru/20240607/okrug-1951281616.html
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политика, россия, республика алтай
Политика, Россия, Республика Алтай
В России нет неважных регионов, заявил Песков

Песков: в России нет неважных регионов, возглавлять любой — это ответственность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неважных регионов в России нет, возглавлять любой из них - большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост врио главы республики Алтай.
Прежний глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил ранее, что покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Четвертого июня президент РФ Владимир Путин предложил возглавить многонациональную республику первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку.
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"В нашей стране нет неважных регионов. Каждый регион – это наш регион, и каждый регион – приоритет. И в любом случае возглавлять регион – это и большая ответственность, и большая честь для каждого подобного региона", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, на просьбу прокомментировать причины такого назначения Песков отказался отвечать.
"Я не политолог, я не автор Telegram-каналов. Отпускаться в бесконечное рассуждение – это не моя работа. Я не хотел бы этого делать. Я не умею этого делать", - сказал пресс-секретарь.
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