https://ria.ru/20240607/peskov-1951277300.html
В России нет неважных регионов, заявил Песков
В России нет неважных регионов, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
В России нет неважных регионов, заявил Песков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неважных регионов в России нет, возглавлять любой из них - большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:47
2024-06-07T11:47
2024-06-07T12:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неважных регионов в России нет, возглавлять любой из них - большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост врио главы республики Алтай.Прежний глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил ранее, что покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Четвертого июня президент РФ Владимир Путин предложил возглавить многонациональную республику первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку."В нашей стране нет неважных регионов. Каждый регион – это наш регион, и каждый регион – приоритет. И в любом случае возглавлять регион – это и большая ответственность, и большая честь для каждого подобного региона", - сказал Песков журналистам.Кроме того, на просьбу прокомментировать причины такого назначения Песков отказался отвечать."Я не политолог, я не автор Telegram-каналов. Отпускаться в бесконечное рассуждение – это не моя работа. Я не хотел бы этого делать. Я не умею этого делать", - сказал пресс-секретарь.
https://radiosputnik.ru/20240607/okrug-1951281616.html
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политика, россия, республика алтай
Политика, Россия, Республика Алтай
В России нет неважных регионов, заявил Песков
Песков: в России нет неважных регионов, возглавлять любой — это ответственность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неважных регионов в России нет, возглавлять любой из них - большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост врио главы республики Алтай.
Прежний глава Республики Алтай Олег Хорохордин
заявил ранее, что покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Четвертого июня президент РФ Владимир Путин
предложил возглавить многонациональную республику первому вице-спикеру Совета Федерации
, секретарю генсовета партии "Единая Россия
" Андрею Турчаку.
"В нашей стране нет неважных регионов. Каждый регион – это наш регион, и каждый регион – приоритет. И в любом случае возглавлять регион – это и большая ответственность, и большая честь для каждого подобного региона", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, на просьбу прокомментировать причины такого назначения Песков отказался отвечать.
"Я не политолог, я не автор Telegram-каналов. Отпускаться в бесконечное рассуждение – это не моя работа. Я не хотел бы этого делать. Я не умею этого делать", - сказал пресс-секретарь.