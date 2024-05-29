https://ria.ru/20240529/pomosch-1949070001.html

Более 100 автомобилей отправили из Алтая на передовую с начала СВО

Более 100 автомобилей отправили из Алтая на передовую с начала СВО - РИА Новости, 29.05.2024

Более 100 автомобилей отправили из Алтая на передовую с начала СВО

Более ста автомобилей отправили из Республики Алтай на передовую за все время проведения спецоперации, сообщил глава региона Олег Хорохордин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:41

2024-05-29T11:41

2024-05-29T11:41

надежные люди

республика алтай

олег хорохордин

сво

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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Более ста автомобилей отправили из Республики Алтай на передовую за все время проведения спецоперации, сообщил глава региона Олег Хорохордин. "За весь период проведения специальной военной операции Республика Алтай отправила на передовую уже более 150 тонн гуманитарного груза, приобретено имущество и оборудование на общую сумму около 14 миллионов рублей. Это системы видеонаблюдения, дизельгенераторы, квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, дальномеры, маскировочные сети и многое другое. В зону проведения СВО отправлено 115 автомобилей, предоставленных органами власти, представителями общественности, бизнеса и частными лицами", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Хорохордин поблагодарил всех жителей республики за неравнодушие и искреннюю поддержку участников спецоперации. "Вместе мы обязательно победим!" - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика алтай, олег хорохордин, сво