Более 100 автомобилей отправили из Алтая на передовую с начала СВО
© Фото : Telegram/Глава Республики Алтай Олег ХорохординБолее 100 автомобилей отправили из Республики Алтай на передовую с начала СВО
Более 100 автомобилей отправили из Республики Алтай на передовую с начала СВО
БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Более ста автомобилей отправили из Республики Алтай на передовую за все время проведения спецоперации, сообщил глава региона Олег Хорохордин.
"За весь период проведения специальной военной операции Республика Алтай отправила на передовую уже более 150 тонн гуманитарного груза, приобретено имущество и оборудование на общую сумму около 14 миллионов рублей. Это системы видеонаблюдения, дизельгенераторы, квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, дальномеры, маскировочные сети и многое другое. В зону проведения СВО отправлено 115 автомобилей, предоставленных органами власти, представителями общественности, бизнеса и частными лицами", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Хорохордин поблагодарил всех жителей республики за неравнодушие и искреннюю поддержку участников спецоперации.
"Вместе мы обязательно победим!" - отметил глава региона.