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В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада - РИА Новости, 19.01.2024
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08:25 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/altay-1922252736.html
В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада
В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада - РИА Новости, 19.01.2024
В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада
Два района Республики Алтай, в которых проживают около 30 тысяч человек, оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:25
2024-01-19T08:25
происшествия
горно-алтайск
республика алтай
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Два района Республики Алтай, в которых проживают около 30 тысяч человек, оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале. "Сегодня в результате обвала скальных пород повреждена федеральная автодорога Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе на участке между сёлами Акбом и Чибит. Погибших и пострадавших нет. Одна полоса движения разрушена. Под второй могли образоваться пустоты… В Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекращено транспортное сообщение, имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, обеспечена работа всех профильных служб. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Хорохордин.Ранее со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" сообщалось, что участок дороги перекрыли. "Главное сейчас - детально оценить повреждения, после чего заполнить образовавшиеся пустоты, чтобы в оперативном порядке открыть движение транспорта по одной из полос", - отметил Хорохордин. В двух отрезанных от Горно-Алтайска районах проживают около 30 тысяч человек: более 18 тысяч - в Кош-Агачском и около 12 тысяч - в Улаганском.
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происшествия, горно-алтайск, республика алтай, олег хорохордин
Происшествия, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Олег Хорохордин
В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада

Хорохордин: два района Республики Алтай отрезало от Горно-Алтайска камнепадом

© Фото : официальный интернет портал республика АлтайРабота экстренных служб в республике Алтай
Работа экстренных служб в республике Алтай - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : официальный интернет портал республика Алтай
Работа экстренных служб в республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Два района Республики Алтай, в которых проживают около 30 тысяч человек, оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале.
"Сегодня в результате обвала скальных пород повреждена федеральная автодорога Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе на участке между сёлами Акбом и Чибит. Погибших и пострадавших нет. Одна полоса движения разрушена. Под второй могли образоваться пустоты… В Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекращено транспортное сообщение, имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, обеспечена работа всех профильных служб. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Хорохордин.
Ранее со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" сообщалось, что участок дороги перекрыли.
"Главное сейчас - детально оценить повреждения, после чего заполнить образовавшиеся пустоты, чтобы в оперативном порядке открыть движение транспорта по одной из полос", - отметил Хорохордин.
В двух отрезанных от Горно-Алтайска районах проживают около 30 тысяч человек: более 18 тысяч - в Кош-Агачском и около 12 тысяч - в Улаганском.
 
ПроисшествияГорно-АлтайскРеспублика АлтайОлег Хорохордин
 
 
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