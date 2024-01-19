В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада
Хорохордин: два района Республики Алтай отрезало от Горно-Алтайска камнепадом
© Фото : официальный интернет портал республика АлтайРабота экстренных служб в республике Алтай
© Фото : официальный интернет портал республика Алтай
Работа экстренных служб в республике Алтай. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Два района Республики Алтай, в которых проживают около 30 тысяч человек, оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале.
"Сегодня в результате обвала скальных пород повреждена федеральная автодорога Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе на участке между сёлами Акбом и Чибит. Погибших и пострадавших нет. Одна полоса движения разрушена. Под второй могли образоваться пустоты… В Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекращено транспортное сообщение, имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, обеспечена работа всех профильных служб. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Хорохордин.
Ранее со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" сообщалось, что участок дороги перекрыли.
"Главное сейчас - детально оценить повреждения, после чего заполнить образовавшиеся пустоты, чтобы в оперативном порядке открыть движение транспорта по одной из полос", - отметил Хорохордин.
В двух отрезанных от Горно-Алтайска районах проживают около 30 тысяч человек: более 18 тысяч - в Кош-Агачском и около 12 тысяч - в Улаганском.