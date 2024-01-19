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В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада

В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада - РИА Новости, 19.01.2024

В Республике Алтай два района отрезало от Горно-Алтайска из-за камнепада

Два района Республики Алтай, в которых проживают около 30 тысяч человек, оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:25

2024-01-19T08:25

2024-01-19T08:25

происшествия

горно-алтайск

республика алтай

олег хорохордин

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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Два района Республики Алтай, в которых проживают около 30 тысяч человек, оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале. "Сегодня в результате обвала скальных пород повреждена федеральная автодорога Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе на участке между сёлами Акбом и Чибит. Погибших и пострадавших нет. Одна полоса движения разрушена. Под второй могли образоваться пустоты… В Улаганском и Кош-Агачском районах, с которыми временно прекращено транспортное сообщение, имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, обеспечена работа всех профильных служб. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Хорохордин.Ранее со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" сообщалось, что участок дороги перекрыли. "Главное сейчас - детально оценить повреждения, после чего заполнить образовавшиеся пустоты, чтобы в оперативном порядке открыть движение транспорта по одной из полос", - отметил Хорохордин. В двух отрезанных от Горно-Алтайска районах проживают около 30 тысяч человек: более 18 тысяч - в Кош-Агачском и около 12 тысяч - в Улаганском.

горно-алтайск

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горно-алтайск, республика алтай, олег хорохордин