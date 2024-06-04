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Глава Республики Алтай ушел в отставку
Глава Республики Алтай ушел в отставку - РИА Новости, 04.06.2024
Глава Республики Алтай ушел в отставку
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил в Telegram-канале об уходе в отставку. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:02
2024-06-04T10:02
2024-06-04T10:40
политика
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БАРНАУЛ, 4 июн — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил в Telegram-канале об уходе в отставку."Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай", — говорится в публикации.Чиновник напомнил, что его полномочия на посту заканчиваются в этом году. По его словам, за пять лет удалось многое сделать для социально-экономического развития региона."Сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны", — добавил Хорохордин.Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку субъекта.Хорохордин занимал пост главы Республики Алтай с 1 октября 2019 года. Он родился 3 апреля 1972-го в селе Глушинка Алтайского края. В 1999 году окончил экономический факультет, в 2000-м — кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003-м — очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте. Кандидат социологических наук.С 2013-го по 2019-й занимал должность заместителя руководителя секретариата зампреда правительства.
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политика, республика алтай, олег хорохордин, российская академия государственной службы, владимир путин, михаил мишустин, алтайский край
Политика, Республика Алтай, Олег Хорохордин, Российская академия государственной службы, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алтайский край
Глава Республики Алтай ушел в отставку
Глава Республики Алтай Хорохордин ушел в отставку из-за перехода на новую работу