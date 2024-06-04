https://ria.ru/20240604/khorokhordin-1950328205.html

Глава Республики Алтай ушел в отставку

Глава Республики Алтай ушел в отставку - РИА Новости, 04.06.2024

Глава Республики Алтай ушел в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил в Telegram-канале об уходе в отставку. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:02

2024-06-04T10:02

2024-06-04T10:40

политика

республика алтай

олег хорохордин

российская академия государственной службы

владимир путин

михаил мишустин

алтайский край

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БАРНАУЛ, 4 июн — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил в Telegram-канале об уходе в отставку."Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай", — говорится в публикации.Чиновник напомнил, что его полномочия на посту заканчиваются в этом году. По его словам, за пять лет удалось многое сделать для социально-экономического развития региона."Сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны", — добавил Хорохордин.Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку субъекта.Хорохордин занимал пост главы Республики Алтай с 1 октября 2019 года. Он родился 3 апреля 1972-го в селе Глушинка Алтайского края. В 1999 году окончил экономический факультет, в 2000-м — кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003-м — очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте. Кандидат социологических наук.С 2013-го по 2019-й занимал должность заместителя руководителя секретариата зампреда правительства.

https://ria.ru/20240601/tyumen-1949839645.html

https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html

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республика алтай

алтайский край

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политика, республика алтай, олег хорохордин, российская академия государственной службы, владимир путин, михаил мишустин, алтайский край