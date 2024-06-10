https://ria.ru/20240610/turchak-1951860814.html

Полпред в СФО представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай

Полпред в СФО представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай - РИА Новости, 10.06.2024

Полпред в СФО представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Андрея Турчака в качестве врио главы Республики Алтай,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:35

2024-06-10T08:35

2024-06-10T08:43

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 10 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Андрея Турчака в качестве врио главы Республики Алтай, отметив, что он обладает сильными лидерскими качествами, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Андрей Анатольевич обладает сильными лидерскими и человеческими качествами, фундаментальными знаниями и компетенциями, необходимыми для современного эффективного руководителя. Уверен, высокий профессионализм, умение глубоко погружаться в региональные проблемы, энергия и чувство ответственности, смелость при принятии решений и человеческая отзывчивость позволят Андрею Анатольевичу оправдать доверие и выполнить поставленные главой государства задачи по повышению качества и уровня жизни жителей республики", - отметил Серышев во время церемонии представления. Турчак во время представления отметил, что задействует весь свой опыт и знания, чтобы улучшить жизнь в регионе."Сделаю всё для того, чтобы достижения (республики - ред) были преумножены. В нашей республике большой потенциал в развитии экономики, социальной сферы, привлечении инвестиций, становления республики в качестве центра экологического туризма. У нас с вами есть поддержка людей, у нас с вами есть поддержка нашего президента, правительства, Совета Федерации, личная поддержка руководителей многих министерств, ведомств, государственных корпораций. Поверьте, вот тот богатый опыт, который я приобрел, служа и в органах исполнительной власти, в Псковской области и находясь на федеральном уровне, все свои контакты, все свои связи я приложу, чтобы действительно, как я и доложил президенту, раскрыть богатый потенциал республики", - подчеркнул врио губернатора.Турчак отметил, что уже шесть раз побывал в регионе и в ближайшее время отправится в поездку по его районам.На церемонии присутствовали руководители органов власти, спикер государственного собрания региона, депутаты, представители СМИ и общественности, а также бывший главы региона Олег Хорохордин.

https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html

https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, республика алтай, анатолий серышев, андрей турчак, олег хорохордин