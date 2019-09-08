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РИА Новости
Единый день голосования

Биография Махмуд-Али Калиматова

12:39 08.09.2019
2011
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Казахстан).
В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет).
В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии (ГДР).
С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).
С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева (Самары), старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.
В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.
В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.
С 2003 по 2004 год занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области.
С 2004 по 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.
В 2007-2012 годах возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.
В 2012-2015 годах был советником губернатора Самарской области.
В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.
26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.
Государственный советник юстиции III класса.
Государственный советник РФ II класса.
Почетный работник прокуратуры РФ.
Махмуд-Али Калиматов женат, у него двое сыновей. Один из его братьев – герой России Алихан Калиматов (1969-2007) – сотрудник оперативно-розыскного Управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России был расстрелян неизвестными в сентябре 2007 года в Ингушетии.
Сумма задекларированного дохода Махмуд-Али Калиматова за 2018 год – 1,368 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года депутаты народного собрания Ингушетии избрали Махмуд-Али Калиматова главой региона.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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