Биография Махмуд-Али Калиматова

В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет).

В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии (ГДР).

С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).

С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева (Самары), старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.

В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.

В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.

С 2003 по 2004 год занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области.

С 2004 по 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.

В 2007-2012 годах возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.

В 2012-2015 годах был советником губернатора Самарской области.

В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Государственный советник юстиции III класса.

Государственный советник РФ II класса.

Почетный работник прокуратуры РФ.

Махмуд-Али Калиматов женат , у него двое сыновей. Один из его братьев – герой России Алихан Калиматов (1969-2007) – сотрудник оперативно-розыскного Управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России был расстрелян неизвестными в сентябре 2007 года в Ингушетии.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года депутаты народного собрания Ингушетии избрали Махмуд-Али Калиматова главой региона.