Руслан Оздоев: Назрань для меня – лучший город на Земле

В 2025 году исполнилось 244 года с момента основания Назрани. В своем поздравлении глава Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подчеркнул: город, являющийся самым крупным в регионе, занимает особое место в истории и жизни ингушей. При этом, несмотря на почтенный возраст, развитие Назрани не стоит на месте: в ней благоустраивают парки, ее делают экологичнее и современнее. Об изменениях за последний год в Назрани в интервью РИА Новости рассказал мэр города Руслан Оздоев.

– Руслан Алиханович, скоро исполнится год, как депутаты горсовета Назрани выбрали вас мэром самого крупного города Ингушетии. Как вы оцениваете итоги года? Какие актуальные проблемы города удалось решить за это время, что изменилось в жизни его жителей?



– Главный вопрос, который удалось решить, – в городе появилось доверие к муниципальной власти. Теперь в случае возникновения какой-либо проблемы жители обращаются сначала в городскую администрацию. Для этого мы проводим регулярные приемы граждан, а также оперативно обрабатываем все поступающие жалобы через социальные сети. Это же была и главная задача, которая перед нами ставилась главой республики Махмуд-Али Калиматовым. Важно было заручиться поддержкой населения, слышать жителей и реагировать на их запросы. И с этой задачей мы безусловно справились.

Горожан волновали вопросы санитарного состояния города, беспокоили ямы на дорогах и слабая инфраструктура. Эти вопросы решаются, в буквальном смысле круглые сутки работают специалисты, и по обратной связи жителей мы понимаем, что наша работа приносит видимый результат.

– Как в городе ведется работа с бизнесом?

– Отдельно хочу отметить нашу работу, проводимую с предпринимателями. Муниципально-частное партнерство – это перспективный инструмент для городской экономики. Мы позволяем бизнесу планомерно развиваться в городе, при этом напоминаем им об их социальной ответственности перед городом. В том числе, за прилегающую к своим помещениям территорию. Всего благоустроено более 15 тысяч квадратных метров. Например, по улице Осканова мы обязали предпринимателей закрыть открытые ливневые канализации, которые уже много лет создавали неприглядную картину в городе, и создать дополнительные парковочные места, в том числе для маршрутного такси, курсирующего по маршруту Назрань – Сунжа.

Учитывая имеющуюся кредиторскую задолженность, а также низкие налоговые поступления в бюджет, акцент в деятельности экономического и финансового управлений был направлен на увеличение налоговых поступлений, в том числе за счет вывода предпринимателей из теневой занятости. И здесь тоже есть положительная динамика.

– На недавнем совещании в мэрии вы назвали две самые важные для горожан темы. Одна из них – экологическая безопасность. Что надо сделать и что делается в этом направлении?

– Этот вопрос тоже находится на постоянном контроле главы республики и требует от муниципальных органов власти постоянного улучшения ситуации в этой сфере.

Назрань относится к чистым городам: здесь нет химических и нефтегазовых производств, осуществляющих вредные выбросы, но есть четыре водных объекта, которые благотворно влияют на экологическую обстановку. Единственное, что оказывает влияние на окружающую среду, – это жизнедеятельность человека. На территории города имеется большой комплекс очистных сооружений, а также работает муниципальное предприятие, занимающееся санитарной очисткой территории города и вывозом собираемого мусора.

Нами проводится системная работа по контролю за санитарным состоянием территорий, предотвращению загрязнения водных объектов и ликвидации несанкционированных сбросов сточных вод.

Регулярно организуются рейды и разъяснительные беседы с населением и представителями предприятий о необходимости соблюдения экологических и санитарных норм.

Ведутся масштабные работы по благоустройству городского пруда с прилегающими территориями, включающие очистку, укрепление береговой линии, установку малых архитектурных форм и создание зон отдыха для жителей. Мы в этом году провели масштабные мероприятия по озеленению города. Высажено около 300 деревьев и более 600 кустарников, а также свыше 60 тысяч однолетних цветов, что способствовало улучшению эстетического облика города и повышению качества воздуха. Впервые у нас такие показатели, внешний вид зеленых зон кардинально изменился.

Но есть и сложности, над которыми мы работаем. За десятилетия эксплуатации водопроводные и канализационные сети износились до состояния постоянных прорывов и не выдерживают нагрузки. Эти вопросы находятся в ведении отдельного государственного предприятия, но проблемы возникают на территории муниципального образования. Поэтому мы максимально вовлечены в эту работу.

– Вторая тема, которую вы называли, – порядок оформления жилья в новостройках. А в чем состоит проблема? Как она решается?

– На сегодняшний день одной из главных проблем в районе новостроек является нежелание жителей оформлять свои дома. Более 60% объектов не зарегистрированы, что приводит к затруднениям в оплате коммунальных услуг, таких как газ, электричество и вода. Это, в свою очередь, создает дополнительные сложности для местных властей и специалистов.

Мы понимаем важность решения этой проблемы и активно работаем над ее устранением. И это тоже одна из приоритетных задач, которую перед нами ставил глава Ингушетии. Уже создана рабочая группа, которая занимается анализом ситуации и разработкой мер по вовлечению жителей в процесс оформления. Кроме того, с ноября текущего года начнут действовать мобильные группы, которые будут помогать жителям в упрощении и ускорении процедуры оформления домов.

– Проект комплексного благоустройства территории вокруг городского пруда стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. То есть, жителей Назрани ждет новый современный городской парк? Какие еще проводятся мероприятия по улучшению городской среды?

– Работы на городском пруду – в самом разгаре! На данный момент уже обустроена новая городская набережная, обустроена новая дорожка вокруг пруда. Построено два новых пирса и оборудовано 10 спусков к воде. Установили новые скамейки и урны, качели, уличное освещение, запустили первый в регионе плавающий фонтан, а также завершается капитальный ремонт фонтана возле ДК. Скоро стартуют работы по установке новой лодочной станции.

Кроме того, впервые в истории республики один и тот же город выигрывает второй год подряд – и привлекает рекордные 107 миллионов рублей. С учетом софинансирования из республиканского и муниципального бюджетов, а также привлеченных инвестиций, общая сумма возрастает до 153,5 миллиона рублей на обновление ключевых городских пространств. Мы этой цифрой гордимся, так как знаем, какой титанический труд за этим стоит.

В 2026 году благоустроят территорию Аллеи Победы и прилегающие пространства: появятся новые зоны отдыха и прогулок, современное освещение, озеленение, безбарьерная среда и безопасные маршруты. Это улучшит качество городской среды и сделает Назрань еще привлекательнее для жителей и гостей.

Помимо этого, город активно участвует в национальных проектах "Инфраструктура для жизни" и "Туризм и гостеприимство". Благодаря данным национальным проектам мы планомерно благоустраиваем несколько значимых общественных пространств, в том числе парк имени Мальсагова, работы над которым будут завершены до 1 декабря. В парке появятся новый фонтан, новое покрытие, места для досуга, детская площадка и многое другое.

– Считается, что в России с давних пор идет негласное соревнование двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. А есть ли подобная конкуренция между старой столицей Назранью и новой – Магасом? Может быть, Назрань в чем-то обошла Магас? А в чем-то нужно догонять?

– Как недавно сказал глава региона Махмуд-Али Калиматов, Назрань – это сердце Ингушетии. И я очень горжусь своим родным городом, для меня он – лучший город на Земле. Принято считать также, что Назрань – культурная столица нашей республики и ее исторический центр, где в свое время принималось решение о вхождении в состав Российской империи.

Здоровая конкуренция в определенных сферах должна быть, но главное – все усилия должны быть направлены на улучшение жизни людей, и во благо как муниципальных образований, так и всей республики и страны в целом.

– Какие отрасли промышленности развиваются в Назрани? Какие меры предпринимают власти города для повышения его инвестиционного потенциала?

– Основные направления промышленного развития включают в себя переработку сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, транспорт и логистику, ремонтно-монтажные и сервисные услуги. За последние годы в городе наблюдается тенденция к диверсификации экономики: растет доля предприятий, связанных с инновациями, бытовыми услугами и производством продукции для внутреннего рынка.

На нашей территории также действуют все государственные формы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление грантов начинающим предпринимателям, субсидирование процентных ставок по кредитам, обучение и консультации по линии центров "Мой бизнес", бизнес-инкубаторы и льготное предоставление муниципального имущества для размещения бизнеса.

Если опять же говорить о цифрах, то в последнее время в Назрани были реализованы более 40 проектов в сфере малого бизнеса, часть из которых получила государственную и муниципальную поддержку. Общий объем инвестиций в предпринимательскую деятельность превысил 250 миллионов рублей. Промышленное производство увеличилось на 6,4%, а число предпринимателей выросло на 9%, что влечет за собой увеличение налоговых сборов и снижение показателя безработицы.

– Чем Назрань привлекательна для туристов? Насколько вырос их поток? Хватает ли гостиниц и туристической инфраструктуры в целом?

– Назрань – один из старейших городов Ингушетии, который сочетает в себе богатую историю, самобытную культуру и современное развитие. Город по-своему уникален: здесь можно посетить Мемориал памяти и славы – символ героизма и стойкости ингушского народа, прогуляться по Аллее Победы, где недавно завершилась реконструкция, и ощутить атмосферу уважения к истории.

На набережной и у городского пруда полным ходом идут ремонт и благоустройство – скоро это место станет одной из самых красивых зон отдыха. Как я уже говорил, аналогичные работы проводятся и в парке имени Мальсагова, который вскоре станет современным, уютным пространством для прогулок и семейного отдыха.

В целом, туристическая инфраструктура развивается, однако гостиничный фонд и сервисные объекты пока требуют дальнейшего расширения. В планах администрации – привлечение инвестиций для строительства новых гостиниц, создание туристско-рекреационных зон и развитие гастрономического туризма.

– Ваш идеал города? Есть ли город, похожим на который вы хотите сделать Назрань?