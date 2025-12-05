Рейтинг@Mail.ru
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
18:27 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ingushetiya-2060185530.html
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое - РИА Новости, 05.12.2025
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое
Собственные доходы бюджета Ингушетии за последние шесть лет выросли больше, чем в два раза, и составили 9,5 миллиарда рублей, это стало возможным благодаря... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:27:00+03:00
2025-12-05T18:27:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974843031_0:71:3100:1815_1920x0_80_0_0_80694284d2e0b5d684737ad632388231.jpg
https://ria.ru/20251119/ingushetiya-2056141698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974843031_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_eaffbf410bef27565eaa0d54ebdd49f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое

Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое – до 9,5 млрд руб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Собственные доходы бюджета Ингушетии за последние шесть лет выросли больше, чем в два раза, и составили 9,5 миллиарда рублей, это стало возможным благодаря планомерной работе властей республики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"За последние шесть лет собственные доходы бюджета республики выросли более чем в два раза - с 4,4 до 9,5 миллиарда рублей. Это серьезный результат, к которому мы шли планомерно и целенаправленно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, подобный рост стал возможен благодаря комплексной работе: расширению налоговой базы, упорядочению администрирования, снижению теневой занятости и другим мерам.
"Предприниматели развивают сотрудничество с государственными структурами, все больше жителей получают официальную занятость, появляются новые проекты и инвестиции", - добавил глава Ингушетии.
Он также отметил, что стабильный рост собственных доходов свидетельствует о том, что экономика региона становится устойчивой и надежной. "Важно, что этот рост обеспечен не разовыми поступлениями, а улучшением делового климата и повышением эффективности администрирования. Это дает нам уверенность в устойчивости доходной части бюджета и является фундаментом для дальнейшего развития республики, даже несмотря на объективный опережающий рост социальных расходов", - подчеркнул Калиматов.
Магас, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Первый национальный молодежный лагерь пройдет в Ингушетии
19 ноября, 21:58
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала