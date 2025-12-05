Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое

НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Собственные доходы бюджета Ингушетии за последние шесть лет выросли больше, чем в два раза, и составили 9,5 миллиарда рублей, это стало возможным благодаря планомерной работе властей республики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"За последние шесть лет собственные доходы бюджета республики выросли более чем в два раза - с 4,4 до 9,5 миллиарда рублей. Это серьезный результат, к которому мы шли планомерно и целенаправленно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, подобный рост стал возможен благодаря комплексной работе: расширению налоговой базы, упорядочению администрирования, снижению теневой занятости и другим мерам.

"Предприниматели развивают сотрудничество с государственными структурами, все больше жителей получают официальную занятость, появляются новые проекты и инвестиции", - добавил глава Ингушетии.