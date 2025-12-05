https://ria.ru/20251205/ingushetiya-2060185530.html
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое
2025-12-05T18:27:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Собственные доходы бюджета Ингушетии за последние шесть лет выросли больше, чем в два раза, и составили 9,5 миллиарда рублей, это стало возможным благодаря планомерной работе властей республики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"За последние шесть лет собственные доходы бюджета республики выросли более чем в два раза - с 4,4 до 9,5 миллиарда рублей. Это серьезный результат, к которому мы шли планомерно и целенаправленно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, подобный рост стал возможен благодаря комплексной работе: расширению налоговой базы, упорядочению администрирования, снижению теневой занятости и другим мерам.
"Предприниматели развивают сотрудничество с государственными структурами, все больше жителей получают официальную занятость, появляются новые проекты и инвестиции", - добавил глава Ингушетии.
Он также отметил, что стабильный рост собственных доходов свидетельствует о том, что экономика региона становится устойчивой и надежной. "Важно, что этот рост обеспечен не разовыми поступлениями, а улучшением делового климата и повышением эффективности администрирования. Это дает нам уверенность в устойчивости доходной части бюджета и является фундаментом для дальнейшего развития республики, даже несмотря на объективный опережающий рост социальных расходов", - подчеркнул Калиматов.