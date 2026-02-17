https://ria.ru/20260217/ingushetija-2074968013.html
Глава Ингушетии рассказал о поддержке семей участников СВО в республике
2026-02-17T14:57:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
республика ингушетия
россия
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Поддержка семей участников специальной военной операции в Ингушетии налажена системно, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник Путин
провел рабочую встречу с Калиматовым.
"Даю слово, что она (поддержка семей участников СВО – ред.) в республике налажена системно", - сказал Калиматов
.
Он отметил, что лично посещает семьи военнослужащих, к ним приезжают и члены правительства региона, главы администраций.
"Особое внимание СВО. Очень серьезно мы относимся, стараемся все сделать, поставляем туда гуманитарную помощь, технику. Что можем – полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех – поехали по домам, к родителям, у которых беда", - заявил глава региона.