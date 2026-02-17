Глава Ингушетии рассказал о поддержке семей участников СВО в республике

"Особое внимание СВО. Очень серьезно мы относимся, стараемся все сделать, поставляем туда гуманитарную помощь, технику. Что можем – полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех – поехали по домам, к родителям, у которых беда", - заявил глава региона.