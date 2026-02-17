Рейтинг@Mail.ru
14:57 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ingushetija-2074968013.html
Глава Ингушетии рассказал о поддержке семей участников СВО в республике
Глава Ингушетии рассказал о поддержке семей участников СВО в республике
Поддержка семей участников специальной военной операции в Ингушетии налажена системно, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:57:00+03:00
2026-02-17T14:57:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
республика ингушетия
россия
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Поддержка семей участников специальной военной операции в Ингушетии налажена системно, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник Путин провел рабочую встречу с Калиматовым.
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
Вчера, 14:16
"Даю слово, что она (поддержка семей участников СВО – ред.) в республике налажена системно", - сказал Калиматов.
Он отметил, что лично посещает семьи военнослужащих, к ним приезжают и члены правительства региона, главы администраций.
"Особое внимание СВО. Очень серьезно мы относимся, стараемся все сделать, поставляем туда гуманитарную помощь, технику. Что можем – полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех – поехали по домам, к родителям, у которых беда", - заявил глава региона.
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
Вчера, 14:25
 
Республика Ингушетия Россия Махмуд-Али Калиматов Владимир Путин
 
 
