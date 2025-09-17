https://ria.ru/20250917/ingushetiya-2042513552.html
В Назрановском районе Ингушетии построят новую поликлинику
В Назрановском районе Ингушетии построят новую поликлинику - РИА Новости, 17.09.2025
В Назрановском районе Ингушетии построят новую поликлинику
Власти Ингушетии планируют построить в селении Плиево в Назрановском районе новую современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, стоимость... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:02:00+03:00
2025-09-17T16:02:00+03:00
2025-09-17T16:02:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
назрановский район
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют построить в селении Плиево в Назрановском районе новую современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, стоимость строительства составит больше 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В сельском поселении Плиево Назрановского района в 2029-2030 годах планируется строительство современной поликлиники на 200 посещений в смену. Новый объект будет возведен в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". Стоимость строительства составит более 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Сейчас медицинская помощь в селе оказывается в здании амбулатории, где отсутствует возможность размещения диагностических и процедурных кабинетов, установки современного оборудования. Фактически учреждение принимает больше пациентов, чем предусмотрено. В прошлом году было зарегистрировано 18 тысяч обращений вместо плановых 15,8 тысячи, что говорит о высокой потребности населения в медицинской помощи. "Нынешняя амбулатория работает с перегрузкой, что создает неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. Поэтому мы приняли решение построить современную поликлинику на 200 посещений в смену. Она будет оснащена диагностическим оборудованием, необходимыми кабинетами для приема узкими специалистами, будут созданы комфортные условия для пациентов", – заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, после ввода в эксплуатацию поликлиники жителям Плиево и близлежащих сел больше не придется обращаться в другие районы или выезжать за пределы республики. По данным пресс-службы, всего до 2030 года в Ингушетии планируется строительство и капитальный ремонт около 25 объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов.
https://ria.ru/20250915/ingushetiya-2042014277.html
республика ингушетия
назрановский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, назрановский район, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Назрановский район, Махмуд-Али Калиматов
В Назрановском районе Ингушетии построят новую поликлинику
В Назрановском районе Ингушетии построят поликлинику на 200 посещений в смену
НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют построить в селении Плиево в Назрановском районе новую современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, стоимость строительства составит больше 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В сельском поселении Плиево Назрановского района в 2029-2030 годах планируется строительство современной поликлиники на 200 посещений в смену. Новый объект будет возведен в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". Стоимость строительства составит более 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас медицинская помощь в селе оказывается в здании амбулатории, где отсутствует возможность размещения диагностических и процедурных кабинетов, установки современного оборудования. Фактически учреждение принимает больше пациентов, чем предусмотрено. В прошлом году было зарегистрировано 18 тысяч обращений вместо плановых 15,8 тысячи, что говорит о высокой потребности населения в медицинской помощи.
"Нынешняя амбулатория работает с перегрузкой, что создает неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. Поэтому мы приняли решение построить современную поликлинику на 200 посещений в смену. Она будет оснащена диагностическим оборудованием, необходимыми кабинетами для приема узкими специалистами, будут созданы комфортные условия для пациентов", – заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, после ввода в эксплуатацию поликлиники жителям Плиево и близлежащих сел больше не придется обращаться в другие районы или выезжать за пределы республики.
По данным пресс-службы, всего до 2030 года в Ингушетии планируется строительство и капитальный ремонт около 25 объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов.