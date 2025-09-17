https://ria.ru/20250917/ingushetiya-2042513552.html

В Назрановском районе Ингушетии построят новую поликлинику

Власти Ингушетии планируют построить в селении Плиево в Назрановском районе новую современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, стоимость строительства составит больше 300 миллионов рублей.

2025-09-17T16:02:00+03:00

республика ингушетия

назрановский район

махмуд-али калиматов

НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют построить в селении Плиево в Назрановском районе новую современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену, стоимость строительства составит больше 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В сельском поселении Плиево Назрановского района в 2029-2030 годах планируется строительство современной поликлиники на 200 посещений в смену. Новый объект будет возведен в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". Стоимость строительства составит более 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Сейчас медицинская помощь в селе оказывается в здании амбулатории, где отсутствует возможность размещения диагностических и процедурных кабинетов, установки современного оборудования. Фактически учреждение принимает больше пациентов, чем предусмотрено. В прошлом году было зарегистрировано 18 тысяч обращений вместо плановых 15,8 тысячи, что говорит о высокой потребности населения в медицинской помощи. "Нынешняя амбулатория работает с перегрузкой, что создает неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. Поэтому мы приняли решение построить современную поликлинику на 200 посещений в смену. Она будет оснащена диагностическим оборудованием, необходимыми кабинетами для приема узкими специалистами, будут созданы комфортные условия для пациентов", – заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, после ввода в эксплуатацию поликлиники жителям Плиево и близлежащих сел больше не придется обращаться в другие районы или выезжать за пределы республики. По данным пресс-службы, всего до 2030 года в Ингушетии планируется строительство и капитальный ремонт около 25 объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

