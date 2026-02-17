Рейтинг@Mail.ru
Глава Ингушетии рассказал Путину о решении проблемы долгостроев
14:47 17.02.2026 (обновлено: 14:52 17.02.2026)
Глава Ингушетии рассказал Путину о решении проблемы долгостроев
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, строительство, жилье, общество
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Строительство, Жилье, Общество
© Фото : Пресс-служба президента РоссииВстреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
Встреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Встреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии завершили строительство 75% долгостроев в регионе, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Очень много, Владимир Владимирович, было недостроя – где-то до 28 миллиардов. Мы 75% достроили", - сказал Калиматов.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
21 декабря 2025, 10:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
