https://ria.ru/20260217/ingushetiya-2074964355.html
Глава Ингушетии рассказал Путину о решении проблемы долгостроев
Глава Ингушетии рассказал Путину о решении проблемы долгостроев - РИА Новости, 17.02.2026
Глава Ингушетии рассказал Путину о решении проблемы долгостроев
Власти Ингушетии завершили строительство 75% долгостроев в регионе, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:47:00+03:00
2026-02-17T14:47:00+03:00
2026-02-17T14:52:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
строительство
жилье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074954170_0:58:1880:1116_1920x0_80_0_0_8f3e95217473c291e2b852b7c494c345.jpg
https://ria.ru/20251221/finansirovanie-2063616650.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074954170_283:0:1830:1160_1920x0_80_0_0_af2ea86bb6783ac82c8a200feeec3c2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, строительство, жилье, общество
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Строительство, Жилье, Общество
Глава Ингушетии рассказал Путину о решении проблемы долгостроев
Калиматов: власти Ингушетии завершили 75% долгостроев в регионе