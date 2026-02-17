Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/putin-2074963998.html
Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах
Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах - РИА Новости, 17.02.2026
Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах
Президент России Владимир Путин попросил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова рассказать об интересных инвестиционных проектах региона. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:46:00+03:00
2026-02-17T14:46:00+03:00
республика ингушетия
россия
владимир путин
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074954170_0:58:1880:1116_1920x0_80_0_0_8f3e95217473c291e2b852b7c494c345.jpg
https://ria.ru/20260217/putin-2074953517.html
https://ria.ru/20251205/ingushetiya-2060185530.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074954170_283:0:1830:1160_1920x0_80_0_0_af2ea86bb6783ac82c8a200feeec3c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, владимир путин, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов
Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах

Путин попросил Калиматова рассказать об интересных инвестпроектах Ингушетии

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВстреча Владимира Путина с Махмуд-Али Калиматовым
Встреча Владимира Путина с Махмуд-Али Калиматовым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Встреча Владимира Путина с Махмуд-Али Калиматовым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова рассказать об интересных инвестиционных проектах региона.
Глава государства во вторник встретился с руководителем республики в Кремле.
Встреча Путина с главой Ингушетии Калиматовым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Глава Ингушетии рассказал Путину о поддержке участников СВО
Вчера, 14:13
"С чего начнём? Может быть, расскажете про инвестпроекты? У вас целый набор, как я посмотрел, интересные есть направления", - предложил Путин в начале встречи.
Калиматов сообщил, что региону удалось привлечь крупных инвесторов, в том числе это касается работ по реконструкции аэропорта.
"У нас где-то 500 миллионов (рублей) уходило за пять лет, каждый год 100 миллионов. Для нас это очень серьёзно, потому что мы дотационная республика", - отметил глава Ингушетии.
"Уходило на что?", - уточнил президент.
Глава республики пояснил, что такие суммы требовались в рамках субсидий на содержание аэропорта.
Как сообщил Калиматов в сентябре прошлого года, акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries.
В августе 2025 года правительство Ингушетии решило продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе с начальной ценой торгов в 250 миллионов рублей. Это решение объяснялось тем, что содержание аэропорта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно, и он не в состоянии обеспечить собственное развитие. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Собственные доходы бюджета Ингушетии выросли более, чем вдвое
5 декабря 2025, 18:27
 
Республика ИнгушетияРоссияВладимир ПутинМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала