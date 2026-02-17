Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова рассказать об интересных инвестиционных проектах региона.

Глава государства во вторник встретился с руководителем республики в Кремле.

"С чего начнём? Может быть, расскажете про инвестпроекты? У вас целый набор, как я посмотрел, интересные есть направления", - предложил Путин в начале встречи.

Калиматов сообщил, что региону удалось привлечь крупных инвесторов, в том числе это касается работ по реконструкции аэропорта.

"У нас где-то 500 миллионов (рублей) уходило за пять лет, каждый год 100 миллионов. Для нас это очень серьёзно, потому что мы дотационная республика", - отметил глава Ингушетии

"Уходило на что?", - уточнил президент.

Глава республики пояснил, что такие суммы требовались в рамках субсидий на содержание аэропорта.

Как сообщил Калиматов в сентябре прошлого года, акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries.