Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах
Путин попросил главу Ингушетии рассказать об интересных инвестпроектах
2026-02-17T14:46:00+03:00
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова рассказать об интересных инвестиционных проектах региона.
Глава государства во вторник встретился с руководителем республики в Кремле.
"С чего начнём? Может быть, расскажете про инвестпроекты? У вас целый набор, как я посмотрел, интересные есть направления", - предложил Путин
в начале встречи.
Калиматов сообщил, что региону удалось привлечь крупных инвесторов, в том числе это касается работ по реконструкции аэропорта.
"У нас где-то 500 миллионов (рублей) уходило за пять лет, каждый год 100 миллионов. Для нас это очень серьёзно, потому что мы дотационная республика", - отметил глава Ингушетии
.
"Уходило на что?", - уточнил президент.
Глава республики пояснил, что такие суммы требовались в рамках субсидий на содержание аэропорта.
Как сообщил Калиматов в сентябре прошлого года, акции аэропорта "Магас" в Ингушетии за 450 миллионов рублей приобрела компания из структуры Wildberries.
В августе 2025 года правительство Ингушетии решило продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе с начальной ценой торгов в 250 миллионов рублей. Это решение объяснялось тем, что содержание аэропорта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно, и он не в состоянии обеспечить собственное развитие. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды.