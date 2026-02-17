Рейтинг@Mail.ru
15:50 17.02.2026
Глава Ингушетии рассказал о строительстве логистического хаба Wildberries
Глава Ингушетии рассказал о строительстве логистического хаба Wildberries
Строительство логистического хаба Wildberries началось в Ингушетии, сообщил президенту России Владимиру Путину глава республики Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 17.02.2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Строительство логистического хаба Wildberries началось в Ингушетии, сообщил президенту России Владимиру Путину глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Во вторник президент России провел встречу с главой Ингушетии.
"Инвесторов мы привлекли и промплощадки определили... Кроме того, у нас сейчас Wildberries зашёл, они начали строить хаб", - сообщил он.
Республика ИнгушетияРоссияВладимир ПутинМахмуд-Али КалиматовВайлдберриз (Wildberries)
 
 
