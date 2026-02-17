https://ria.ru/20260217/ingushetija-2074981301.html
Глава Ингушетии рассказал о строительстве логистического хаба Wildberries
Глава Ингушетии рассказал о строительстве логистического хаба Wildberries - РИА Новости, 17.02.2026
Глава Ингушетии рассказал о строительстве логистического хаба Wildberries
Строительство логистического хаба Wildberries началось в Ингушетии, сообщил президенту России Владимиру Путину глава республики Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 17.02.2026
республика ингушетия
россия
