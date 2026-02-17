Рейтинг@Mail.ru
Долги Ингушетии сократились в четыре раза, заявил глава республики
14:50 17.02.2026
Долги Ингушетии сократились в четыре раза, заявил глава республики
Долги Ингушетии сократились в четыре раза, заявил глава республики
Долги Ингушетии сократились в 4 раза, с 12 до 3 миллиардов рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 17.02.2026
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
экономика
республика ингушетия
россия
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, экономика
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Экономика
Долги Ингушетии сократились в четыре раза, заявил глава республики

Калиматов: долги Ингушетии сократились с 12 до 3 миллиардов рублей

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВстреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
Встреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Встреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Долги Ингушетии сократились в 4 раза, с 12 до 3 миллиардов рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас ведь была такая ситуация, что около 12 миллиардов у нас были долги разные: кредиторка, госдолг. Сегодня мы можем сказать, что у нас осталось там 2-3 миллиарда. Мы это всё погасили", - сообщил Калиматов.
По его словам, для инвесторов предусмотрена промплощадка. На этапе предварительного обсуждения приглашены энергетики, газовики и операторы по воде.
Глава региона добавил, что благодаря такому подходу инвесторы уже зашли на территорию.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Власти Ингушетии одобрили три инвестпроекта на три миллиарда рублей
14 июля 2025, 20:54
 
Республика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовВладимир ПутинЭкономика
 
 
