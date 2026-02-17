https://ria.ru/20260217/ingushetiya-2074965299.html
Долги Ингушетии сократились в четыре раза, заявил глава республики
Долги Ингушетии сократились в 4 раза, с 12 до 3 миллиардов рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:50:00+03:00
2026-02-17T14:50:00+03:00
2026-02-17T14:59:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
экономика
