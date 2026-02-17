https://ria.ru/20260217/putin-2074953517.html
Глава Ингушетии рассказал Путину о поддержке участников СВО
Глава Ингушетии рассказал Путину о поддержке участников СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Глава Ингушетии рассказал Путину о поддержке участников СВО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал на встрече с Владимиром Путиным о поддержке участников СВО и их семей. РИА Новости, 17.02.2026
Встреча Путина с главой Ингушетии Калиматовым
Обсуждались инвестпроекты и поддержка семей участников СВО.
Глава Ингушетии рассказал Путину о поддержке участников СВО
Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом Калиматовым
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал на встрече с Владимиром Путиным о поддержке участников СВО и их семей.
Регион уделяет особое внимание спецоперации, поставляет на фронт гуманитарную помощь и технику.
«
"Что можем — полностью обеспечиваем. И у нас 503-й полк и ребята из 42-й дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте. И я обязал всех глав районов, всех: поехали по домам, к родителям, у которых беда", — сказал Калиматов.
Президент, в свою очередь, подчеркнул, что семьи военных должны быть под личным контролем глав регионов, эту работу нужно сделать системной.
Обсуждались и инвестиционные проекты. Так, в Ингушетию
привлекли крупный бизнес, вложивший средства в IT-академию и реконструкцию аэропорта.
«
"На сегодняшний день у нас зашли очень серьезно завод очистных сооружений, сжиженного газа инвесторы, моющие средства. И развитие пошло оттого, что у нас большой объем инвестиций по республике", — добавил Калиматов.
Кроме того, в четыре раза сократились долги Ингушетии — с 12 до трех миллиардов рублей. Власти завершили строительство 75 процентов долгостроев.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков
анонсируя встречу, отметил, что Ингушетия — важный регион на Кавказе
Он рассказал, что Путин
сейчас практически ежедневно занимается региональными делами, помимо всех остальных.
Предыдущая встреча Путина и Калиматова прошла в мае 2024 года. Тогда глава республики проинформировал президента о строительстве и ремонте детских садов и школ, а также рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности региона.