Рекордный за 10 лет урожай зернобобовых собрали в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Более 100 тысяч тонн зернобобовых культур собрали земледельцы Ингушетии в текущем году, это рекордный показатель за последние десять лет, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии достигнут рекордный за последнее десятилетие показатель по сбору зернобобовых культур – более 100 тысяч тонн. Положительная динамика обусловлена целым рядом факторов, включая благоприятные погодные условия (достаточное количество влаги и снежное покрытие в зимний период), применение районированных сортов озимых культур и внедрение новых агротехнических методик", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, аграрии республики адаптировали технологии растениеводства к изменившимся природным условиям, оптимизировали сроки посева и своевременно провели все агротехнические мероприятия. С более чем 46,8 тысячи гектаров из 71,5 тысячи гектаров посевных площадей намолочено свыше 76 тысяч тонн пшеницы, почти 30 тысяч тонн ячменя и около 7,5 тысячи тонн овса. Средняя урожайность по зерновым колосовым культурам составила 37,1 центнера с гектара. "В прошлом году засуха негативно сказалась на объемах урожая. В этом году, несмотря на переменчивые погодные условия, мы достигли высоких показателей урожайности. Эти результаты – следствие эффективной работы сельхозпроизводителей и грамотного планирования. Аграриям региона оказывается государственная поддержка, в том числе необходимой техникой, ГСМ и другими ресурсами", - подчеркнул глава Ингушетии. По информации пресс-службы, в осенних полевых работах задействовано более 1200 единиц техники. Ожидается, что собранный урожай зерновых позволит на 90% удовлетворить потребности населения республики в хлебобулочных изделиях.
