Путин примет главу Ингушетии Калиматова - РИА Новости, 17.02.2026
12:21 17.02.2026 (обновлено: 12:25 17.02.2026)
Путин примет главу Ингушетии Калиматова
Путин примет главу Ингушетии Калиматова - РИА Новости, 17.02.2026
Путин примет главу Ингушетии Калиматова
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.02.2026
политика
республика ингушетия
россия
дмитрий песков
владимир путин
махмуд-али калиматов
политика, республика ингушетия, россия, дмитрий песков, владимир путин, махмуд-али калиматов
Политика, Республика Ингушетия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов
Путин примет главу Ингушетии Калиматова

Песков: Путин примет главу Ингушетии Калиматова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков добавил, что президент во вторник работает в Кремле.
"Сегодня из регионалов у него будет на докладе глава Ингушетии, Махмуд-Али Калиматов. Важный регион на Кавказе", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Путин ежедневно занимается вопросами регионов, заявил Песков
Вчера, 12:21
 
ПолитикаРеспублика ИнгушетияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМахмуд-Али Калиматов
 
 
