https://ria.ru/20260217/putin--2074923787.html
Путин примет главу Ингушетии Калиматова
Путин примет главу Ингушетии Калиматова - РИА Новости, 17.02.2026
Путин примет главу Ингушетии Калиматова
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:21:00+03:00
2026-02-17T12:21:00+03:00
2026-02-17T12:25:00+03:00
политика
республика ингушетия
россия
дмитрий песков
владимир путин
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20260217/peskov-2074923990.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика ингушетия, россия, дмитрий песков, владимир путин, махмуд-али калиматов
Политика, Республика Ингушетия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов
Путин примет главу Ингушетии Калиматова
Песков: Путин примет главу Ингушетии Калиматова