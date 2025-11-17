Ингушетия вошла в тройку лидеров рейтинга по уровню здорового образа жизни

НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Ингушетия вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем приверженности населения здоровому образу жизни, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Ингушетия в тройке российских лидеров по уровню здорового образа жизни населения. По итогам рейтинга РИА Новости мы набрали 86,9 балла", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря многолетней совместной работе жителей региона, тренеров, врачей, родителей, всех, кто ценит активную и здоровую жизнь.

"Сегодня более 57% наших жителей регулярно занимаются спортом, и это заметно: на стадионах, в спортивных залах, на футбольных полях и открытых площадках все больше людей. За последние шесть лет мы создаем для этого все необходимые условия. С 2019 года в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом России, построено 20 крупных спортивных объектов, десятки площадок для сдачи норм ГТО и открыто более 50 спортивных клубов", - добавил глава Ингушетии.

В пресс-службе руководителя региона отметили, что за последние годы в республике вырос интерес к занятиям единоборствами, легкой атлетикой, командными видами спорта, и это стало частью повседневной культуры местных жителей.

По словам Калиматова, усилия по развитию спортивной инфраструктуры отражаются и на здоровье жителей республики: продолжительность жизни в Ингушетии составляет 78,34 года – это выше среднего по стране.

"Но здоровый образ жизни - это не только спорт. Это еще и культура питания, внимательное отношение к своему здоровью и своевременная диагностика. Именно поэтому мы развиваем профилактические программы и укрепляем первичное звено медицины. Благодарен каждому, кто вносит свой вклад: кто тренирует, поддерживает, вдохновляет и своим примером показывает - заботиться о здоровье важно в любом возрасте", - заявил Калиматов.

Ранее сообщалось, что эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. На первой строчке рейтинга по расположился Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия, которая годом ранее занимала восьмую позицию.