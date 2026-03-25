Четыре новых молодежных центра создадут в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 25 мар – РИА Новости. Четыре молодежных центра, в том числе одну из самых высокогорных в стране площадок, создадут в Ингушетии в текущем году, на это республика получила 200 миллионов рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Наша республика получила федеральную поддержку в размере 200 миллионов рублей на развитие молодежной инфраструктуры, став победителем конкурса "Регион для молодых" в рамках проекта "Россия – страна возможностей"… На эти средства будут созданы четыре центра: многофункциональный центр в Назрани, патриотический центр имени Суламбека Осканова в Сунже, центр творческого развития "Парк ремесел" в Гамурзиево и центр горского гостеприимства в Джейрахе", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, особое внимание будет уделено созданию центра горского гостеприимства в высокогорном Джейрахском районе. "Это будет современное пространство, которое объединит традиции и новые подходы в туризме, предпринимательстве и культуре. Здесь молодежь сможет учиться, развиваться и лучше узнавать свою историю", - добавил глава Ингушетии.

Новые центры станут точками притяжения для активных и инициативных молодых людей, планируется, что проекты охватят более 60 тысяч человек, для которых будут проводиться культурные, образовательные и другие мероприятия.