Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
14:36 17.12.2025
Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Власти Ингушетии отправили 27 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:36:00+03:00
2025-12-17T14:36:00+03:00
Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Глава Ингушетии Калиматов: регион отправил 27 т гумпомощи бойцам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 27 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Двадцать семь тонн гуманитарной помощи в очередной раз отправили нашим военнослужащим - участникам специальной военной операции. В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, и необходимые технические средства", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что любая забота, внимание, понимание того, что о них помнят и ждут, придают силы и уверенность бойцам, которые защищают страну.
Тверская область направила в зону СВО автомобиль скорой помощи и пончо от тепловизоров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Тверская область направила в зону спецоперации автомобиль скорой помощи
15 декабря, 19:02
 
