Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Власти Ингушетии отправили 27 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 17.12.2025
НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 27 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Двадцать семь тонн гуманитарной помощи в очередной раз отправили нашим военнослужащим - участникам специальной военной операции. В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, и необходимые технические средства", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что любая забота, внимание, понимание того, что о них помнят и ждут, придают силы и уверенность бойцам, которые защищают страну.