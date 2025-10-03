https://ria.ru/20251003/ingushetiya-2046140086.html
Больше 750 земельных участков получили семьи участников СВО в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Ингушетии и их семьи с 2022 года получили от местных властей больше 750 земельных участков, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Мы продолжаем оказывать реальную поддержку нашим бойцам - участникам специальной военной операции и их семьям. Это касается и вопроса выделения им земельных участков. С 2022 года в Ингушетии уже передано 763 земельных участка тем, кто добровольно ушел защищать Родину: 111 - мобилизованным, 652 – контрактникам" - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, это не просто процедура выделения участка земли, а, в первую очередь, свидетельство проявления уважения и заботы к участникам СВО.
"Мы таким образом обеспечиваем им стабильность и возможность строить свою жизнь после службы. Работа эта продолжается, и до конца года мы планируем передать еще 61 участок", - добавил глава Ингушетии.
Он напомнил, что с 2022 года в республике ввели в действие больше 20 мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, которые охватывают учебу, трудоустройство, медицинскую и соцпомощь.
"Мы будем и дальше расширять эти меры поддержки, исходя из реальных потребностей людей", - отметил Калиматов.