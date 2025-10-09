https://ria.ru/20251009/avtobus-2047271779.html
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии - РИА Новости, 09.10.2025
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии
Школы Ингушетии получили 15 новых автобусов для перевозки учеников, после этого школьный автопарк республики превысил 200 единиц пассажирского транспорта,... РИА Новости, 09.10.2025
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Школы Ингушетии получили 15 новых автобусов для перевозки учеников, после этого школьный автопарк республики превысил 200 единиц пассажирского транспорта, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии продолжается программа обновления школьного автопарка. В рамках федерального проекта, реализуемого министерством просвещения РФ, регион получил 15 новых автобусов для доставки учащихся в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
В каждом из восьми автобусов марки "НАЗ" и семи автобусов "ПАЗ" предусмотрены меры для безопасности детей во время перевозки. Транспорт также будет использоваться для доставки детей на экзамены, олимпиады, конкурсы и культурно-досуговые мероприятия.
До конца октября автобусы будут распределены между школами городов Назрани, Сунжи, Магаса, Карабулака, а также сельских поселений Троицкое, Верхние и Нижние Ачалуки, Джейрах.
"Мы понимаем, насколько важна транспортная доступность образования. Особенно это ощущается в небольших и отдаленных населённых пунктах, где иной раз добраться до школы без специального транспорта достаточно сложно. Поэтому мы поэтапно пополняем наш школьный автопарк, где сейчас более 200 единиц транспорта. Хочу поблагодарить правительство России и министерство просвещения за такую поддержку", - добавил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.