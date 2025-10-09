Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии

НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Школы Ингушетии получили 15 новых автобусов для перевозки учеников, после этого школьный автопарк республики превысил 200 единиц пассажирского транспорта, сообщила пресс-служба главы региона.

"В Ингушетии продолжается программа обновления школьного автопарка. В рамках федерального проекта, реализуемого министерством просвещения РФ, регион получил 15 новых автобусов для доставки учащихся в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.

В каждом из восьми автобусов марки "НАЗ" и семи автобусов "ПАЗ" предусмотрены меры для безопасности детей во время перевозки. Транспорт также будет использоваться для доставки детей на экзамены, олимпиады, конкурсы и культурно-досуговые мероприятия.

До конца октября автобусы будут распределены между школами городов Назрани, Сунжи, Магаса, Карабулака, а также сельских поселений Троицкое, Верхние и Нижние Ачалуки, Джейрах.