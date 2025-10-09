Рейтинг@Mail.ru
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
13:53 09.10.2025 (обновлено: 14:54 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/avtobus-2047271779.html
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии - РИА Новости, 09.10.2025
Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии
Школы Ингушетии получили 15 новых автобусов для перевозки учеников, после этого школьный автопарк республики превысил 200 единиц пассажирского транспорта,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:53:00+03:00
2025-10-09T14:54:00+03:00
республика ингушетия
россия
назрань
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
https://ria.ru/20251009/primore-2047183881.html
https://ria.ru/20251003/rostov-2046169945.html
республика ингушетия
россия
назрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, назрань, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Россия, Назрань, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

Новые автобусы для перевозки учеников получили школы Ингушетии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Школы Ингушетии получили 15 новых автобусов для перевозки учеников, после этого школьный автопарк республики превысил 200 единиц пассажирского транспорта, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии продолжается программа обновления школьного автопарка. В рамках федерального проекта, реализуемого министерством просвещения РФ, регион получил 15 новых автобусов для доставки учащихся в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Приморье продолжают искать девочку, которую мать забрала из школы
Вчера, 04:22
В каждом из восьми автобусов марки "НАЗ" и семи автобусов "ПАЗ" предусмотрены меры для безопасности детей во время перевозки. Транспорт также будет использоваться для доставки детей на экзамены, олимпиады, конкурсы и культурно-досуговые мероприятия.
До конца октября автобусы будут распределены между школами городов Назрани, Сунжи, Магаса, Карабулака, а также сельских поселений Троицкое, Верхние и Нижние Ачалуки, Джейрах.
"Мы понимаем, насколько важна транспортная доступность образования. Особенно это ощущается в небольших и отдаленных населённых пунктах, где иной раз добраться до школы без специального транспорта достаточно сложно. Поэтому мы поэтапно пополняем наш школьный автопарк, где сейчас более 200 единиц транспорта. Хочу поблагодарить правительство России и министерство просвещения за такую поддержку", - добавил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с участниками СВО и их педагогами - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Ростовские учителя рассказали о своих учениках-героях
3 октября, 14:05
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРоссияНазраньМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала