Швейная фабрика в Ингушетии в девять раз увеличила объемы выпуска продукции
Швейная фабрика "4БРА" в Ингушетии, где производят спецодежду, в девять раз увеличила объемы выпуска продукции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 28.10.2025
НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Швейная фабрика "4БРА" в Ингушетии, где производят спецодежду, в девять раз увеличила объемы выпуска продукции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Швейная фабрика "4БРА" в с.п. Али-Юрт Назрановского района
- хороший пример того, как современное производство может успешно развиваться у нас в республике… За последние годы предприятие уверенно набирает обороты. Объем выпуска продукции увеличился почти в девять раз - с 11,6 миллиона рублей в 2021 году до более 101 миллиона в 2024-м" - написал Калиматов
в своем Telegram-канале
.
По его словам, производственная мощность предприятия позволяет выпускать от 1000 до 1500 единиц изделий в день, а годовой объем производства достигает 80–90 тысяч костюмов специальной одежды.
"Здесь создаются новые рабочие места, внедряются современные технологии, а самое главное - работают и растут наши молодые специалисты", - отметил глава Ингушетии
.
Он добавил, что кадры для производства готовит функционирующий в республике Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Т.Х. Цурова, лучшие выпускники которого уже трудятся на фабрике, внося свой вклад в развитие легкой промышленности региона.
"Мы и дальше будем поддерживать такие предприятия - помогать им расширяться, создавать новые рабочие места и укреплять экономику Ингушетии. Уверен, что "4БРА" станет опорой промышленного роста не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа", - подчеркнул Калиматов.