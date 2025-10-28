Швейная фабрика в Ингушетии в девять раз увеличила объемы выпуска продукции

НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Швейная фабрика "4БРА" в Ингушетии, где производят спецодежду, в девять раз увеличила объемы выпуска продукции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Швейная фабрика "4БРА" в с.п. Али-Юрт Назрановского района - хороший пример того, как современное производство может успешно развиваться у нас в республике… За последние годы предприятие уверенно набирает обороты. Объем выпуска продукции увеличился почти в девять раз - с 11,6 миллиона рублей в 2021 году до более 101 миллиона в 2024-м" - написал Калиматов в своем Telegram-канале

По его словам, производственная мощность предприятия позволяет выпускать от 1000 до 1500 единиц изделий в день, а годовой объем производства достигает 80–90 тысяч костюмов специальной одежды.

"Здесь создаются новые рабочие места, внедряются современные технологии, а самое главное - работают и растут наши молодые специалисты", - отметил глава Ингушетии

Он добавил, что кадры для производства готовит функционирующий в республике Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Т.Х. Цурова, лучшие выпускники которого уже трудятся на фабрике, внося свой вклад в развитие легкой промышленности региона.