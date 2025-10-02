Рейтинг@Mail.ru
Новое здание краеведческого музея построят в Ингушетии за три года
Республика Ингушетия
 
17:37 02.10.2025
Новое здание краеведческого музея построят в Ингушетии за три года
Новое здание краеведческого музея построят в Ингушетии за три года
Строительство нового здания краеведческого музея начнется в Ингушетии в 2026 году, возвести его планируют за три года, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.10.2025
республика ингушетия, магас, махмуд-али калиматов
НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Строительство нового здания краеведческого музея начнется в Ингушетии в 2026 году, возвести его планируют за три года, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, отмечающий 35-летие со дня присвоения ему имени выдающегося основателя, готовится к новому этапу своего развития. В 2026 году в столице республики начнется строительство современного здания музея", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вопрос о строительстве нового музейного комплекса поднимался неоднократно, начиная с 2015 года. Сейчас проект, разработанный с учетом современных требований, прошел экспертизу, определено место для строительства в столице республики - Магасе.
"Начало работ запланировано на 2026 год, строительство рассчитано на три года", - уточнили в пресс-службе.
По ее информации, нынешний фонд музея насчитывает около 15 тысяч единиц хранения, но из-за стесненных условий многие экспонаты, в том числе полученные от археологов и реставраторов, не могут быть представлены должным образом.
"Новое здание позволит нам наконец-то представить все эти сокровища в едином пространстве, создать современные выставочные залы, где каждый сможет прикоснуться к нашему прошлому", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМагасМахмуд-Али Калиматов
 
 
