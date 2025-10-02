Новое здание краеведческого музея построят в Ингушетии за три года

НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Строительство нового здания краеведческого музея начнется в Ингушетии в 2026 году, возвести его планируют за три года, сообщила пресс-служба главы региона.

"Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, отмечающий 35-летие со дня присвоения ему имени выдающегося основателя, готовится к новому этапу своего развития. В 2026 году в столице республики начнется строительство современного здания музея", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вопрос о строительстве нового музейного комплекса поднимался неоднократно, начиная с 2015 года. Сейчас проект, разработанный с учетом современных требований, прошел экспертизу, определено место для строительства в столице республики - Магасе.

"Начало работ запланировано на 2026 год, строительство рассчитано на три года", - уточнили в пресс-службе.

По ее информации, нынешний фонд музея насчитывает около 15 тысяч единиц хранения, но из-за стесненных условий многие экспонаты, в том числе полученные от археологов и реставраторов, не могут быть представлены должным образом.