Полтора десятка спортивных объектов построят в Ингушетии в ближайшие 2 года

НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют в ближайшие два года построить 15 современных спортивных объектов, в том числе зал единоборств и четыре многофункциональных объекта, сообщила пресс-служба главы региона.

"В 2026-2027 годах в Ингушетии будет возведено 15 современных спортивных объектов, оснащенных качественным и современным оборудованием. Это часть системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий физической культурой для жителей всех возрастов", - говорится в сообщении.

Уже в 2026 году в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" на базе спортивно-тренировочного центра "Мужичи" появится модульный зал единоборств. Кроме того, четыре многофункциональных комплекса будут построены в Сунже и селениях Нижние Ачалуки, Инарки и Мужичи.

По проекту "Бизнес-спринт" планируется создание четырех "умных" спортивных площадок в Назрани, Сурхахах, Али-Юрте и Яндаре. А в 2027 году стартует строительство современных спортивных зон в Плиево, Мужичах, Малгобеке, Назрани и Сунже.

Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, за последние шесть лет в республике построено и модернизировано четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, четыре футбольных поля, множество "умных" спортивных площадок и залов для единоборств. Также проведена реконструкция республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи" и капремонт спортивной школы в Назрани, закуплено современное оборудование для организаций, готовящих спортивный резерв.