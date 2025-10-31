Рейтинг@Mail.ru
Полтора десятка спортивных объектов построят в Ингушетии в ближайшие 2 года - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
17:11 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/obekty-2052140641.html
Полтора десятка спортивных объектов построят в Ингушетии в ближайшие 2 года
Полтора десятка спортивных объектов построят в Ингушетии в ближайшие 2 года - РИА Новости, 31.10.2025
Полтора десятка спортивных объектов построят в Ингушетии в ближайшие 2 года
Власти Ингушетии планируют в ближайшие два года построить 15 современных спортивных объектов, в том числе зал единоборств и четыре многофункциональных объекта,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:11:00+03:00
2025-10-31T17:11:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
назрань
малгобек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568910904_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_80a7b4a69bd6798b19e78a30321b4096.jpg
https://ria.ru/20250910/ingushetiya-2041023590.html
назрань
малгобек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568910904_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_63f632a97d62737c568007c974761da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов, назрань, малгобек
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Малгобек
Полтора десятка спортивных объектов построят в Ингушетии в ближайшие 2 года

В Ингушетии планируют построить 15 современных спортивных объектов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМужчина занимается на воркаут-площадке
Мужчина занимается на воркаут-площадке - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мужчина занимается на воркаут-площадке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют в ближайшие два года построить 15 современных спортивных объектов, в том числе зал единоборств и четыре многофункциональных объекта, сообщила пресс-служба главы региона.
"В 2026-2027 годах в Ингушетии будет возведено 15 современных спортивных объектов, оснащенных качественным и современным оборудованием. Это часть системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий физической культурой для жителей всех возрастов", - говорится в сообщении.
Уже в 2026 году в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" на базе спортивно-тренировочного центра "Мужичи" появится модульный зал единоборств. Кроме того, четыре многофункциональных комплекса будут построены в Сунже и селениях Нижние Ачалуки, Инарки и Мужичи.
По проекту "Бизнес-спринт" планируется создание четырех "умных" спортивных площадок в Назрани, Сурхахах, Али-Юрте и Яндаре. А в 2027 году стартует строительство современных спортивных зон в Плиево, Мужичах, Малгобеке, Назрани и Сунже.
Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, за последние шесть лет в республике построено и модернизировано четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, четыре футбольных поля, множество "умных" спортивных площадок и залов для единоборств. Также проведена реконструкция республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи" и капремонт спортивной школы в Назрани, закуплено современное оборудование для организаций, готовящих спортивный резерв.
"Благодаря такой системной работе сегодня уже более 57% жителей Ингушетии - это свыше 280 тысяч человек - регулярно занимаются спортом. Наша общая цель - достичь показателя в 70%, и каждый новый спортивный объект становится важным вкладом в здоровое будущее нашей республики", - заявил руководитель региона.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство технопарка
10 сентября, 17:39
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовНазраньМалгобек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала