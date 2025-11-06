https://ria.ru/20251106/agrariy-2053269775.html
Аграрии Ингушетии перевыполнили план экспорта сельхозпродукции
Аграрии Ингушетии перевыполнили план экспорта сельхозпродукции
НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Аграрии Ингушетии в 2025 году почти в два раза перевыполнили план по экспорту сельхозпродукции, он составил 50 тысяч тонн на сумму 18 миллионов долларов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Наши сельхозпроизводители почти вдвое перевыполнили план по экспорту. В этом году за рубеж и на внутренние рынки отправлено 50 тысяч тонн продукции на сумму 18 миллионов долларов США. Это на 97% выше установленного плана и на 21% больше, чем в прошлом году", - написал Калиматов в Telegram-канале.
Он отметил, что основу экспорта региона составляют зерно, мука и продукты переработки, включая отруби.
Рост показателей, по мнению главы республики, стал возможен благодаря системной работе аграриев и регионального минсельхоза, расширению перерабатывающих мощностей, внедрению современных технологий хранения и транспортировки.
"Наши фермеры доказали, что способны успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Перевыполнение плана по экспорту почти в два раза - результат их труда, настойчивости и государственной поддержки", - заявил Калиматов.
По его данным, для стимулирования производства экспортно ориентированной сельхозпродукции аграриям предоставлены субсидии в размере около 190 миллионов рублей.
Эти средства направлены на вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий, развитие приоритетных направлений АПК, развитие виноградарства, а также на стимулирование увеличения производства овощей открытого грунта и другие меры поддержки.