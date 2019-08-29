Биография Алексея Гончарука

Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года на Украине.
Окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". Выпускник киевского отделения Института Аспена и Киево-Могилянской бизнес-школы.
После завершения учебы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".
С 2005 года был юристом в инвестиционной компании "PRIOR-Invest", впоследствии возглавил юридический отдел этой компании.
С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы "Constructive Lawyers", специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.
С сентября 2015 года Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).
Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
28 мая 2019 года Гончарук был назначен заместителем главы администрации президента Украины.
С 25 июня 2019 года – заместитель руководителя офиса президента Украины.
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