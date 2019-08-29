Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T17:47Z
https://ria.ru/20190829/1558031087.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155802/02/1558020289_0:43:1500:887_1036x0_80_0_0_f782696c1a9cb05d1262f5d34e83e3c8.jpg
РИА Новости

Биография Алексея Гончарука

17:46 29.08.2019 (обновлено: 17:47 29.08.2019)
3173
© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года на Украине.
Окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". Выпускник киевского отделения Института Аспена и Киево-Могилянской бизнес-школы.
После завершения учебы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".
С 2005 года был юристом в инвестиционной компании "PRIOR-Invest", впоследствии возглавил юридический отдел этой компании.
С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы "Constructive Lawyers", специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.
С сентября 2015 года Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).
Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
28 мая 2019 года Гончарук был назначен заместителем главы администрации президента Украины.
С 25 июня 2019 года – заместитель руководителя офиса президента Украины.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
461012
Обсудить 0
Алексей ГончарукУкраинаСправки
Рекомендуем
Обручальные кольца
В Узбекистане запретили выходить замуж до совершеннолетия
РИА
Новости
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Актер Александр Числов
Биография Александра Числова
Здание отдела МВД РФ по Уфимскому району
Защита начала допрос потерпевшей по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе
Лента
новостей
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере
Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе
Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском
Банкноты номиналом один доллар США
"Банк Елизаветы II" собрался обрушить доллар
Египетская телеведущая Рихам Саид
В Египте телеведущую отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях
Актер Александр Числов
Умер актер Александр Числов
Машина Следственного комитета РФ
В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния