Биография Алексея Гончарука

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019

Окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". Выпускник киевского отделения Института Аспена и Киево-Могилянской бизнес-школы.

После завершения учебы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005 года был юристом в инвестиционной компании "PRIOR-Invest", впоследствии возглавил юридический отдел этой компании.

С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы "Constructive Lawyers", специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С сентября 2015 года Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

28 мая 2019 года Гончарук был назначен заместителем главы администрации президента Украины.