Биография Джона Хантсмана

Семья принадлежала к мормонам (приверженцы мормонизма – религии, зародившейся в США в XIX веке).

Джон Хантсман – старший среди своих девяти братьев и сестер.

В 15 лет он бросил школу , чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где играл на клавишных.

В 1978 году Хантсман отказался от планов продолжать музыкальную карьеру и поступил в университет штата Юта, однако, бросил его и в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване. Затем вернулся в США.

После возвращения в США окончил университет штата Пенсильвания и получил степень бакалавра в области международной политики.

В 1987 году окончил университет штата Пенсильвания , получил степень бакалавра в области международной политики.

Свою карьеру госслужащего Джон Хантсман начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана в Белом доме.

С 1989 года по 1990 год Джон Хантсман работал заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США, курирующего бюро по развитию внешней торговли.

В 1990-1991 годах занимал должность заместителя помощника министра торговли. Курировал Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион.

В 1992-1993 годах Джон Хантсман был послом США в Сингапуре.

В 2001-2003 годах был заместителем торгового представителя США в администрации Джорджа Буша-младшего.

В 2003-2004 годах работал на руководящих постах в компании Huntsman Family Holdings Co, однако после снова вернулся на госслужбу.

В 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта.

С 2009 по 2011 год – посла США в Китае.

В 2012 году Хантсман баллотировался в президенты США. Он занял третье место на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, после чего вышел из гонки.

Хантсман был председателем Атлантического совета и членом советов директоров компании "Форд-мотор", корпорации "Катерпиллар", корпорации "Шеврон", компании "Хилтон", Фонда Военно-морской академии США, и Пенсильванского университета.

В 2017 году был старшим советником в Huntsman Family Investments.

В середине июля 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хантсмана на должность посла в России . После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура была направлена на утверждение в сенат. Властями РФ было дано предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

В сентябре 2017 года сенат США утвердил Хантсмана на пост посла в России и вскоре после этого он был приведен к присяге.

Джону Хантсману 11 раз присваивались почетные докторские степени.

Он женат, у него семеро детей, в том числе две приемные дочери из Китая и Индии.