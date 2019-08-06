Биография Джона Хантсмана

Американский политик и дипломат Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния, США. Его отец, Джон Хантсман-старший, был основателем Huntsman Corporation – крупного производителя и поставщика химической продукции.
Семья принадлежала к мормонам (приверженцы мормонизма – религии, зародившейся в США в XIX веке).
Джон Хантсман – старший среди своих девяти братьев и сестер.
В 15 лет он бросил школу, чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где играл на клавишных.
В 1978 году Хантсман отказался от планов продолжать музыкальную карьеру и поступил в университет штата Юта, однако, бросил его и в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване. Затем вернулся в США.
После возвращения в США окончил университет штата Пенсильвания и получил степень бакалавра в области международной политики.
В 1987 году окончил университет штата Пенсильвания, получил степень бакалавра в области международной политики.
До работы на государственной службе он трудился на различных должностях в Huntsman Corporation, где в конечном итоге занял должность генерального директора.
Свою карьеру госслужащего Джон Хантсман начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана в Белом доме.
С 1989 года по 1990 год Джон Хантсман работал заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США, курирующего бюро по развитию внешней торговли.
В 1990-1991 годах занимал должность заместителя помощника министра торговли. Курировал Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион.
В 1992-1993 годах Джон Хантсман был послом США в Сингапуре.
В 2001-2003 годах был заместителем торгового представителя США в администрации Джорджа Буша-младшего.
В 2003-2004 годах работал на руководящих постах в компании Huntsman Family Holdings Co, однако после снова вернулся на госслужбу.
В 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта.
С 2009 по 2011 год – посла США в Китае.
В 2012 году Хантсман баллотировался в президенты США. Он занял третье место на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, после чего вышел из гонки.
Хантсман был председателем Атлантического совета и членом советов директоров компании "Форд-мотор", корпорации "Катерпиллар", корпорации "Шеврон", компании "Хилтон", Фонда Военно-морской академии США, и Пенсильванского университета.
В 2017 году был старшим советником в Huntsman Family Investments.
В середине июля 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура была направлена на утверждение в сенат. Властями РФ было дано предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.
В сентябре 2017 года сенат США утвердил Хантсмана на пост посла в России и вскоре после этого он был приведен к присяге.
Джону Хантсману 11 раз присваивались почетные докторские степени.
Он женат, у него семеро детей, в том числе две приемные дочери из Китая и Индии.
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