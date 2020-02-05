В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, она стала первой в этом году.

Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.