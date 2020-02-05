МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле началась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из США, Ирана, Германии, Австралии.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, она стала первой в этом году.
Как сообщала пресс-служба Кремля, верительные грамоты главе Российского государства вручат послы из Австралии, Марокко, КНР, Швеции, Германии, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы, Казахстана.
В числе других послов вручат верительные грамоты президенту РФ новый британский посол в Москве Дебора Броннерт и новый посол США в России Джон Салливан.
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Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта. Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.