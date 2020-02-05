Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:26+0300
https://ria.ru/20200205/1564277409.html
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279093_0:221:2978:1896_1036x0_80_0_0_0f03250e0defabc4882c4c27f0124a35.jpg
РИА Новости

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

13:23 05.02.2020 (обновлено: 14:26 05.02.2020)
827
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле началась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из США, Ирана, Германии, Австралии.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, она стала первой в этом году.
Новый посол Канады в Москве Элисон Леклер
13 января, 17:23
Новый посол Канады в России вручила копии верительных грамот в МИД
Как сообщала пресс-служба Кремля, верительные грамоты главе Российского государства вручат послы из Австралии, Марокко, КНР, Швеции, Германии, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы, Казахстана.
В числе других послов вручат верительные грамоты президенту РФ новый британский посол в Москве Дебора Броннерт и новый посол США в России Джон Салливан.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
25 декабря 2019, 14:10
Посол Ирана в Москве вручил копии верительных грамот замглавы МИД
Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта. Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
500002
Обсудить 0
Джон СалливанДжон ХантсманВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет верительные грамоты у 23 послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Президент РФ Владимир Путин
Путин: иранская сделка критически значима для глобальной стабильности
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость расширения политического диалога
Джон Салливан
Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД представил выставку ко Дню дипломатического сотрудника
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию с механизмом разрешения споров по СВПД
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД подтвердили приверженность России СВПД
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Посол Франции заявил, что мечтал работать в России
Президент РФ Владимир Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МИД встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния