Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты

По данным агентства, окончательный подсчет голосов на праймериз, прошедших 30 июня, показал, что Хантсман набрал 35% голосов, а его главный соперник, действующий заместитель губернатора Юты Спенсер Кокс – 36%. Остальные претенденты получили меньше голосов.

Хантсман уже занимал пост губернатора Юты в 2005-2009 годах. Послом в России он работал в 2017-2019 годах.