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Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
Бывший посол США в РФ республиканец Джон Хантсман проиграл праймериз (первичные выборы) на выборах губернатора Юты и таким образом потерял шансы возглавить... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T02:37
джон хантсман
юта
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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джон хантсман, юта, сша, в мире

Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты

02:37 07.07.2020
218
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДжон Мид Хантсман
Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Джон Мид Хантсман . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Бывший посол США в РФ республиканец Джон Хантсман проиграл праймериз (первичные выборы) на выборах губернатора Юты и таким образом потерял шансы возглавить штат, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.
По данным агентства, окончательный подсчет голосов на праймериз, прошедших 30 июня, показал, что Хантсман набрал 35% голосов, а его главный соперник, действующий заместитель губернатора Юты Спенсер Кокс – 36%. Остальные претенденты получили меньше голосов.
Хантсман уже занимал пост губернатора Юты в 2005-2009 годах. Послом в России он работал в 2017-2019 годах.
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