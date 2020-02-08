Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

"Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", — пояснил Салливан.

Он также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальные разногласия. Однако, по словам дипломата, это не означает, что "у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной".