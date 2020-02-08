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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
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РИА Новости

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

12:22 08.02.2020 (обновлено: 14:44 08.02.2020)
12410
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
По словам посла, цель его работы — остановить спад отношений и улучшить их.
Он подчеркнул, что не знает, сколько времени займет этот процесс, однако нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь выборов в США или других событий.
"Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", — пояснил Салливан.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Джон Салливан
Посол
Он также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальные разногласия. Однако, по словам дипломата, это не означает, что "у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной".
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Салливан сменил на посту посла в Москве Джона Хантсмана, который в октябре завершил миссию. До этого с мая 2017 года он был заместителем госсекретаря, а в апреле 2018-го, после увольнения Рекса Тиллерсона, в течение 25 дней временно исполнял обязанности главы Госдепа.
В середине января Салливан прибыл в Россию, а 5 февраля вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты.
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Джон СалливанДжон ХантсманДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
первым делом у него был кудрин на отчёте
8 февраля, 12:48
dayzzgone 1
2161004
Ну вот американский посол начал с того что стал манипулировать тем что им мешает такое положение в отношениях. Это выходит что Россия должна признать свою вину за такое своё поведение перед Америкой.
8 февраля, 12:33
Аль Бертик ЯАЯ
2151011
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