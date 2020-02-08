Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
По словам посла, цель его работы — остановить спад отношений и улучшить их.
Он подчеркнул, что не знает, сколько времени займет этот процесс, однако нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь выборов в США или других событий.
"Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", — пояснил Салливан.
Он также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальные разногласия. Однако, по словам дипломата, это не означает, что "у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной".
Президент Дональд Трамп поручил сделать все возможное для улучшения двусторонних отношений, подчеркнул посол.
Салливан сменил на посту посла в Москве Джона Хантсмана, который в октябре завершил миссию. До этого с мая 2017 года он был заместителем госсекретаря, а в апреле 2018-го, после увольнения Рекса Тиллерсона, в течение 25 дней временно исполнял обязанности главы Госдепа.
В середине января Салливан прибыл в Россию, а 5 февраля вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты.