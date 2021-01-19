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Посол США в России продолжит занимать свой пост после смены администрации
Посол США в России продолжит занимать свой пост после смены администрации
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал РИА Новости публикацию СМИ о том, что якобы команда избранного президента Джо Байдена попросила его еще... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:31
2021-01-19T12:31
россия
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джо байден
сша
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прокомментировал РИА Новости публикацию СМИ о том, что якобы команда избранного президента Джо Байдена попросила его еще остаться на посту главы американской дипмиссии.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что команда Байдена попросила посла Салливана временно остаться на посту после прихода к власти новой администрации. По словам осведомленного источника, Байден планирует оставить Салливана на занимаемом им посту до тех пор, пока не найдет ему замену, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной".Агентство также отмечает, что власти США зачастую меняют послов в других странах после прихода к власти новой администрации. Многие другие послы страны уже готовятся покинуть должность.Салливан в начале прошлого года сменил на этом посту Джона Хантсмана.
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россия, джон салливан, джон хантсман, джо байден, сша, в мире

Посол США в России продолжит занимать свой пост после смены администрации

12:31 19.01.2021
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан прокомментировал РИА Новости публикацию СМИ о том, что якобы команда избранного президента Джо Байдена попросила его еще остаться на посту главы американской дипмиссии.
"Для меня честь работать на посту посла США в России. Мы вместе с командой нашего посольства продолжим работать по важным направлениям как российско-американских отношений, так и по многосторонней тематике", - заявил Салливан.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что команда Байдена попросила посла Салливана временно остаться на посту после прихода к власти новой администрации. По словам осведомленного источника, Байден планирует оставить Салливана на занимаемом им посту до тех пор, пока не найдет ему замену, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной".
Агентство также отмечает, что власти США зачастую меняют послов в других странах после прихода к власти новой администрации. Многие другие послы страны уже готовятся покинуть должность.
Салливан в начале прошлого года сменил на этом посту Джона Хантсмана.
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