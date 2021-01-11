https://ria.ru/20210111/post-1592603633.html

Эксперт оценил выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Эксперт оценил выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Уильям Бернс является одним из самых квалифицированных дипломатов, не будучи идеологическим русофобом, на посту директора ЦРУ он, скорее всего, будет... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:04

2021-01-11T17:04

2021-01-11T17:04

джон хантсман

уильям бернс

министерство обороны сша

барак обама

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_41335d79752069605d16b3941df6e604.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уильям Бернс является одним из самых квалифицированных дипломатов, не будучи идеологическим русофобом, на посту директора ЦРУ он, скорее всего, будет придерживаться прагматичного подхода в отношении России, даже несмотря на негативные комментарии в адрес Москвы в последние годы, заявил РИА Новости директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Он рассказал, что "довольно хорошо" знает Бернса, "довольно тесно" общался с ним в середине 2000-х, когда Бернс возглавлял посольство США в России."Могу сказать, что из всех послов США, с которыми приходилось общаться, Билл Бернс был, наверное, одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов, которых я видел в этом качестве. Может быть, он по своему политическому весу несколько уступал Джону Хантсману, предпоследнему послу, поскольку Хантсман был еще и крупным политиком, губернатором. Но если говорить о профессиональных дипломатах, то, конечно, Билл Бернс среди них выделялся. У меня до сих пор остались самые хорошие воспоминания о нем, о его дипломатическом стиле, о его публичной деятельности в качестве посла. Очень грамотно, аккуратно, очень продуманно он себя здесь вел", - сказал Кортунов.Он напомнил, что Бернс впоследствии был назначен заместителем госсекретаря и на этом посту также отличался высоким профессионализмом. Последние несколько лет он работал президентом Фонда Карнеги за международный мир, а это один из ведущих глобальных аналитических центров, добавил эксперт."Конечно, Бернс менялся, последние его высказывания и статьи в отношении России были уже гораздо более жесткими, чем те взгляды, которые он высказывал, когда находился в Москве. Наверное, в последние годы он рассчитывал на какую-то позицию в демократической администрации, и этим частично можно объяснить его некоторые высказывания в отношении российского руководства, российской внешней политики. Но при этом, конечно, я бы его ни в коем случае не относил к категории идеологических русофобов. Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики", - сказал Кортунов.По его словам Бернсу, наверняка, было бы удобнее себя чувствовать в государственном департаменте, его он знает не хуже Энтони Блинкена."Но понятно, что Блинкен Байдену гораздо ближе, чем Бернс, Блинкен был гораздо лояльнее. Бернс, как мне кажется, фигура более самостоятельная. Но насколько все это скажется на американской внешней политике, сказать трудно. Вообще позиция руководителя ЦРУ при некоторых администрациях, как например при Обаме, имела больше значения. А Трамп, например, больше опирался на военных, чем на разведчиков, Пентагон для него был важнее ЦРУ. Пока сказать трудно, каким будет расклад внутри администрации Байдена, но конечно, можно предположить, что Бернс будет заметной фигурой", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20201203/tsru-1587439263.html

https://ria.ru/20201103/svr-1582802952.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон хантсман, уильям бернс, министерство обороны сша, барак обама, москва, сша, в мире