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РИА Новости

Хантсман назвал сообщения о возможности продления СНВ-3 на год спекуляциями

21:07 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол США Джон Хантсман, покидающий свой пост, назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.
"Все это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О'Брайена (новый советник президента США по национальной безопасности)", - ответил он в интервью "Коммерсанту" на соответствующий вопрос.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
9 сентября, 14:45РИА Новости
Шойгу оценил будущее СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.
Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.
Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.
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21 июня 2013, 19:25РИА Новости
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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Джон ХантсманДоговор СНВ-3СШАБезопасность
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