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МИД заявил, что "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США
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РИА Новости

МИД заявил, что "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США

10:55 15.01.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikДжон Салливан
Джон Салливан
© AP Photo / Andrew Harnik
Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. МИД РФ рассказал, что похолодание в Москве не наступает в том числе потому, что в ведомстве "держат вашингтонскую погоду" для пребывающего в четверг нового посла США в России Джона Салливана.
"Салливан готовится к переезду в Москву, а Россия давно его ждет. Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
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Джон Салливан был номинирован на должность посла США в Российской Федерации президентом Дональдом Трампом 11 октября 2019 года, утвержден Сенатом 12 декабря 2019 года и приведен к присяге Государственным секретарем США Майком Помпео 23 декабря. Ранее в американской дипмиссии сообщили, что Салливан планирует прибыть в Москву 16 января.
Предыдущий посол США Джон Хантсман на Крещение в 2018 году искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Вместе с послом искупались еще семеро мужчин из посольства и две женщины. Позже в одном из интервью Хантсман пошутил, что обогнал президента РФ Владимира Путина в количестве погружений в воду на Крещение и выполнил ритуал "правильно".
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Джон СалливанДжон ХантсманМайк ПомпеоДональд ТрампМИД РФРоссияСШАВ мире
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