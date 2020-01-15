МИД заявил, что "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США

Джон Салливан был номинирован на должность посла США в Российской Федерации президентом Дональдом Трампом 11 октября 2019 года, утвержден Сенатом 12 декабря 2019 года и приведен к присяге Государственным секретарем США Майком Помпео 23 декабря. Ранее в американской дипмиссии сообщили, что Салливан планирует прибыть в Москву 16 января.

Предыдущий посол США Джон Хантсман на Крещение в 2018 году искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Вместе с послом искупались еще семеро мужчин из посольства и две женщины. Позже в одном из интервью Хантсман пошутил, что обогнал президента РФ Владимира Путина в количестве погружений в воду на Крещение и выполнил ритуал "правильно".