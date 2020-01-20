Салливан заявил, что ждет возможности лучше узнать Россию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности лучше узнать Россию, а также ее людей и культуру.
Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Заместитель посла США в РФ Барт Горман ранее заявил, что выдвижение такого высокопоставленного представителя госдепа на пост посла в России говорит о том, что связям с Москвой в Вашингтоне придают большое значение. Салливан сменил на посту посла США Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.
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"Но быть послом - это больше, чем только работать над приоритетными вопросам государственной политики. Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства", - заявил Салливан в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в РФ в Facebook.
Ранее в посольстве США сообщили, что Салливан будет играть в России в хоккей, если будет позволять время.
"И как хоккейный болельщик с многолетним стажем, я не могу дождаться, когда начну ходить на матчи с участием ряда лучших российских хоккеистов", - добавил посол США в видеообращении.
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