Салливан заявил, что ждет возможности лучше узнать Россию

Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Заместитель посла США в РФ Барт Горман ранее заявил, что выдвижение такого высокопоставленного представителя госдепа на пост посла в России говорит о том, что связям с Москвой в Вашингтоне придают большое значение. Салливан сменил на посту посла США Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.