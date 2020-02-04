Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину

До прибытия в Москву Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.