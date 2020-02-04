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Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину
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РИА Новости

Новый посол США в среду вручит верительные грамоты Путину

15:10 04.02.2020 (обновлено: 15:20 04.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Салливан
Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый посол США в России Джон Салливан в среду в числе других послов вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
Церемония вручения состоится в Кремле 5 февраля и станет первой в этом году.
"Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.
Верительные грамоты президенту РФ вручат Грейм Лесли Михан (Австралия), Лотфи Бушаара (Марокко), Чжан Ханьхуэй (КНР), Малена Мард (Швеция), Геза Андреас фон Гайр (ФРГ), Брайан Макэлдафф (Ирландия), Мирослав Лазанский (Сербия), Садасиван Премджит (Сингапур), Сейла Еат (Камбоджа), Екатерини Нассика (Греция), Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни (Ирак), Мохамед Шериф Курта (Алжир), Дуламсурэн Даваа (Монголия), Тарак Бен Салем (Тунис), Казем Джалали (Иран), Камрул Ахсан (Бангладеш), Дебора Джейн Броннерт (Великобритания), Сиалеи Аллегра ван Тур (Новая Зеландия), Элисон Мэри Ле Клэр (Канада), Пьер Леви (Франция), Джон Джозеф Салливан (США), Эфраин Вильярреаль Ареналес (Панама), Ермек Беделбаевич Кошербаев (Казахстан).
Посол США в России Джон Салливан
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Салливан заявил, что ждет возможности лучше узнать Россию
Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.
До прибытия в Москву Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Александр Якушев, Джон Салливан и Вячеслав Фетисов (слева направо)
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Джон СалливанДжон ХантсманПосольство США в РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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