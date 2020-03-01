Пушков оценил сообщения об американском авианосце в Средиземном море

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что авианосец США Eisenhower, который вошел в Средиземное море и движется к Сирии, является знаком "поддержки Турции".
Он также напомнил, что экс-посол США в Москве Джон Хантсман называл авианосец "100 тысячами тонн международной дипломатии".
"Нам эта "дипломатия" знакома", — пояснил Пушков.
Сенатор отметил, что на позиции России по Сирии она не повлияет.
Ранее американский авианосец USS Eisenhower, согласно данным портала по отслеживанию судов Marine Traffic, прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море. На сайте ВМС США отмечается, что группировка кораблей во главе с авианосцем проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах.
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