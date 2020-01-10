Новый посол США в России Салливан прибудет в Москву 16 января

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву 16 января, заявила РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
"Он прибудет 16 января", - сообщила она.
Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту должность, после чего госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге. До Салливана главой американской дипмиссии в Москве был Джон Хантсман.
20 декабря 2019, 08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России